Tyri & Co. je uspelo, kar ni skakalcem in slalomistom

Za konec 3. evropskih iger na Poljskem je imela slovenska reprezentanca kar nekaj močnih orožij. Toda brez kolajn so v soboto ostali smučarski skakalci tako kot v nedeljo slalomisti na divjih vodah, ki so se prvič predstavili na igrah. Zato pa so bogato žetev proslavile kikboksarke. Ob ognjenem krstu na EI so osvojile kar štiri odličja: Tyra Barada zlato in srebrno, Urška Gazvoda in Tina Baloh pa sta obstali šele v finalu.

Kikboks si še ni utrl mesta na sporedu olimpijskih iger, toda uspehi slovenskih tekmovalk v Myslenicah si vendarle zaslužijo pozornost. Kako jih je doživela Tyra Barada, hči nekdanjih šampionov v kikboksu in tekvondoju? Pri slalomistih na divjih vodah so evropske igre štele kot prvenstvo stare celine, kje se jim je zalomilo? Kako je Benjamin Savšek objokoval zapravljeno priložnost za peti naslov evropskega prvaka? Katero mesto je zasedla Slovenija med vsemi udeleženci evropskih iger?