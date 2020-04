Tyson: Ali bi me premagal

New York - Medtem ko svetovni šport miruje zaradi koronavirusa, se športniki pojavljajo v raznih simulacijah tekmovanj. Kot poroča Yahoo Sports, sta se v virtualni simulaciji dvoboja v ringu pomerila tudi slavna boksarja, pokojni Muhammad Ali in Mike Tyson. V obračunu, ki ga je organizirala Svetovna boksarska super serija, je zmagal Tyson, mlajši tekmec.



"To je fantazijska igra, realno Alija ne bi mogel premagati. On je najboljši boksar vseh časov," je dejal 53-letni Tyson.



Ali, ki je leta 2016 umrl v starosti 74 let, je svojo bleščečo kariero zaključil z 56 zmagami in petimi porazi. Na sceno je prišel z osvajanjem olimpijskega zlata v težki kategoriji leta 1960. Preden ga je premagal Joe Frazier, je dobil vseh 31 dvobojev, trikrat pa je bil svetovni prvak po vseh različicah.