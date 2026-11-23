Britanski boksarski zvezdnik Tyson Fury je v novem Netflixovem dokumentarcu razkril podrobnosti dolgoletnih težav z duševnim zdravjem. Njegova žena Paris je povedala, da so mu zdravniki diagnosticirali tudi shizofrenijo, Fury pa je opisal obdobje, ko je slišal glasove, ki so grozili njemu in njegovi družini.

»Z besedami ne morem opisati teme, v kateri sem se znašel. Bilo je, kot bi živel v peklu. Bil sem prepričan, da bom končal v zaklenjeni sobi, in tega me je bilo neizmerno strah,« je dejal 38-letni boksar.

Njegove težave so se posebej zaostrile po veliki zmagi nad Vladimirjem Kličkom leta 2015, ko je osvojil naslov svetovnega prvaka. Namesto slavja je zapadel v depresijo, se zatekal k alkoholu in drogam ter razmišljal o samomoru. Žena Paris je v dokumentarcu priznala, da se je močno bala za njegovo življenje.

Fury, ki danes redno obiskuje psihiatra, poudarja, da mu je pri okrevanju največ pomenila družina. »Moj največji uspeh so žena in otroci,« je povedal Britanec.

Dokumentarec z naslovom Tyson Fury bo na Netflixu izšel 27. novembra, le dva tedna pred njegovim težko pričakovanim dvobojem z Anthonyjem Joshuo, ki bo 11. decembra v Cardiffu.