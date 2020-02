Tyson Fury novi kralj težke kategorije po različici WBC

Ljubljana – Britanski boksarski as Tyson Fury je novi svetovni prvak v težki kategoriji po različici WBC. V težko pričakovanem povratnem dvoboju v nabito polni lasvegaški areni MGM Grand je s tehničnim nokavtom v sedmi rundi premagal branilca lovorike Deontayja Wilderja.



Fury je prevladoval vse od začetka in 34-letnega Američana očitno presenetil s svojo agresivnostjo. Že v tretji rundi je njegov napadalni slog obrodil sadove, ko je z desnico poslal Wilderja na tla, zaradi česar mu je sodnik v ringu štel. Čeprav je Deontay kazal, da mu ni nič, je televizijska kamera med premorom jasno pokazala, da Tysonov udarec še zdaleč ni bil nedolžen. »Bronasti bombarder« je namreč vidno krvavel iz ustnice in poleg tega tudi iz levega ušesa, kar je dalo slutiti, da mu je počil bobnič.



V nadaljevanju je Fury kajpak zavohal kri in napadel na vso moč, (pre)večkrat tudi malce nepremišljeno, tekmeca pa je dodatno utrujal in mu jemal moč z objemanjem. Wilder se je iz minute v minute težje premikal in se v peti rundi po novem prejetem močnejšem udarcu znova znašel v nokdavnu, tako da je bilo le vprašanje časa, kdaj bo obračuna konec. To se je nato zgodilo v sedmi rundi, ko je »Ciganski kralj« z dvema direktoma prisilil Deontayjevega trenerja Jaya Deasa, da je v znak vdaje vrgel v ring brisačo.