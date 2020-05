FOTO:Tyson in Holyfield bi se rada udarjala in grizla še tretjič

Ljubljana

Mike Tyson je proti Evanderju Holyfieldu izgubil oba dvoboja, enega tudi zaradi znamenitega ugriza v tekmečevo uho. FOTO: Reuters

- Razkritje plakata z napovedjo boksarskega dvoboja medin11. julija v Savdski Arabiji v Dirijahu je že vznemiril športni svet.Legendarna ameriška boksarja in nekdanja svetovna prvaka v težki kategoriji sta začela pogovore o vrnitvi v ring pri 53 oziroma 57 letih. Oba sta v zadnjih tednih večkrat dejala, da si želita nazaj v ring zaradi dobrodelnih razlogov. Doslej sta se sicer merila dvakrat.Kot možna Tysonova tekmeca sta se sicer omenjala tudi novozelandska ragbijska zvezdain oče boksarjaA največje zanimanje je požela najava obračuna starih tekmecev iz ringa.Holyfield je pogovoru za oddajo The 3 Point Conversation podcast razkril, da so se začeli pogovori za dvoboj s Tysonom, ki bi bil ekshibicijski in dobrodelne narave.»Nismo še dogovorjeni, ampak vse gre v tej smeri,« je dejal Holyfield in dodal: »Nimam nič proti temu, da naredimo nekaj podobnega.«Poudaril je, da denar pri tem ni glavno vodilo.Mnogi se še spomnijo njunega dvoboja iz leta 1997, ko je Tyson v drugi rundi tekmecu odgriznil del uhlja, zaradi česar so morali prekiniti dvoboj. To je bil njun drugi dvoboj, prvega je sedem mesecev pred tem dobil Holyfield s tehničnim nokavtom v 11. rundi.Holyfield je imel v karieri 57 borb, 44 jih je dobil, deset izgubil, dvakrat je remiziral, enkrat pa je bil boj prekinjen. Tyson je ring 50-krat zapustil kot zmagovalec, izgubil pa je le šest dvobojev.