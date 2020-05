Udarjali po žogici in zbrali več kot 18 milijonov evrov

Ljubljana - Golfsko igrišče v Hobe Soundu na Floridi je bilo v noči na ponedeljek prizorišče odmevnega športno-humanitarnega dogodka. Na njem sta nastopila velikana golfa Tiger Woods in Phil Mickelson ter velikana ameriškega nogometa Tom Brady in Peyton Manning, ki so v dobrodelne namene zbrali več kot 18 milijonov evrov.



Na imenitnem dogodku pod naslovom »Dvoboj: Prvaki za dobrodelnost« – podoben humanitarni turnir so lani priredili tudi v Las Vegasu – sta se Woods in Manning pomerila z Mickelsonom in Bradyjem.



Izid dvoboja v režiji dveh najbolj vznemirljivih golfistov na svetu – Woods je doslej osvojil 15, Mickelson pa pet turnirjev serije major – ter dveh legendarnih podajalcev ameriškega nogometa – Brady je še vedno aktiven in je letos iz New England Patriots po šestih zmagoslavjih na super bowlu prestopil v ekipo Tampa Bay Buccaneers, medtem ko se je dvakratni zmagovalec superbowla Manning upokojil leta 2015 – ni bil v ospredju, pač pa dobrodelnost in zbiranje sredstev za pomoč različnim organizacijam, ki se bojujejo proti novemu koronavirusa.



Od marca prekinjena sezona v golfu naj bi se nadaljevala 11. junija, ko je načrtovan turnir PGA v Fort Worthu v ameriški zvezni državi Teksas.