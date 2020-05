Uganka je le še, z ali brez gledalcev?

Ljubljana - Sezona ameriškega nogometa v ligi NFL se bo kljub koronakrizi začela po prvotnem načrtu 10. septembra, poročajo številni ameriški mediji. O tem jih je v elektronski pošti obvestil tiskovni predstavnik lige Brian McCarthy.



»V naslednjem tednu bomo objavili celoten razpored sezone, ki se bo začela 10. septembra in končala 7. februarja prihodnje leto,« je v kratkem sporočilu zapisal McCarthy.



Za zdaj ni jasno, ali bodo lahko na stadionih prisotni gledalci, ESPN pa poroča, da je to eden izmed zasilnih izhodov, če se stanje v zvezi z novim koronavirusom v Združenih državah Amerike ne bo izboljšalo. Drugi zasilni izhod predvideva, da bi lahko sezono prestavili na sredino oktobra in ukinili proste tedne za ekipe v 17-tedenskem sporedu.



V Severni Ameriki so sicer ustavljene aktivnosti v vseh profesionalnih športnih ligah, medtem ko vodilni možje lige NFL, ki so prejšnjo sezono končali tik pred začetkom krize, upajo, da bodo lahko tekmovalno obdobje 2020/21 izpeljali brez večjih posebnosti.



Od tradicionalno največjih ameriških lig (še bejzbol MLB, košarkarska NBA, hokejska NHL) je NFL edini končal minulo sezono.



V ZDA se je sicer v zadnjih 24 urah z novim koronavirusom okužilo 30.000 oseb, umrlo pa jih je skoraj 1700 ljudi.