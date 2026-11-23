Nenavadano, nekoč so športniki bojkotirali medije, v karavani formule 1 pa je prišlo zdaj do obrata. Vodstvo britanskega časnika Daily Mail je sporočilo, da do konca sezone 2026 ne bo poročalo z dirkališč niti z novinarskih konferenc formule 1. Odločitev je odziv na potezo Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA), ki je Jonathanu McEvoyu – v 21 letih kariere je spremljal že skoraj 400 dirk – s takojšnjim učinkom preklicala akreditacijo zaradi kršitve standardov profesionalnosti.

Povod za kazen je bila njegova kolumna po veliki nagradi Mehike, v kateri je Ferrarijevega dirkača Charlesa Leclerca zaradi trčenja z moštvenim tekmecem Lewisom Hamiltonom označil za »prefriganega malega barabina« ter razkril podrobnosti napetega sestanka z vodjo ekipe Fredom Vasseurjem , na katerega McEvoy zdaj kaže kot na možnega pobudnika kazni.

Zanimivo je, da je Leclerc stopil v bran novinarju in potrdil resničnost poročanja o napetostih v ekipi: »Presenetila me je le izbira besed, s kaznijo pa nimam nič. Delo novinarjev je, da postavljajo neprijetna vprašanja.«

Potezo FIE so kot nevaren poseg v svobodo tiska ostro obsodila britanska novinarska in uredniška združenja, nekdanji prvi mož formule 1 Bernie Ecclestone pa jo je označil za popolno norost. V karavani sicer letos že drugič vre zaradi odnosa do medijev, potem ko je marca na Japonskem Max Verstappen zavrnil nastop na novinarski konferenci v navzočnosti poročevalca časnika The Guardian .