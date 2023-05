Ujete tisočinke (1. 5.– 7.5.)

Odpri galerijo

2:2 je izid v serijah konferenčnega polfinala med Phoenixom in Denverjem ter med Philadelphio in Bostonom. Sunsi so slavili s 129:124, Sixersi pa po podaljšku s 116:115. Za uspeh Nuggetsov ni bila dovolj niti izvrstna predstava Nikole Jokića, ki je statistiko napolnil s 53 točkami (met 20/30) in 11 podajami. Jamal Murray je dodal 28 točk, Vlatko Čančar pa je znova obsedel na klopi. Foto: Christian Petersen/Afp