Ujete tisočinke (13. 5. - 19. 5.)

Oleksandr Usyk je zmagal nad Tysonom Furyjem in postal nesporni boksarski prvak v težki kategoriji. Napeta tekma se je odvijala v Kingdom Areni v Riadu. Usyk, ki je bil precej manjši od svojega ogromnega nasprotnika, je moral sredi dvoboja prebroditi težke trenutke. Vendar se je vrnil in prisilil Furyja, da je v deveti rundi štel stoje, kar mu je utrlo pot do zmage. 37-letni Ukrajinec je prvi boksar, ki ima vse štiri velike pasove v težki kategoriji hkrati, in prvi nesporni prvak po koncu vladavine Lennoxa Lewisa aprila 2000. Foto: Andrew Couldridge/Reuters