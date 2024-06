Ujete tisočinke (27. 5.–2. 6.)

Odpri galerijo

Napadalka ZDA Sammy Sullivan (R) se je soočila z napadalko Nove Zelandije Jorjo Miller med tekmo HSBC World Rugby Sevens med Novo Zelandijo in ZDA na stadionu Metropolitano v Madridu. Avstralke so premagale Francozinje s 26:7 in osvojile žensko zlato, Novozelandke pa so osvojile bron. Foto: Pierre-philippe Marcou/Afp