Ujete tisočinke (4. 9. - 10. 9.)

Ameriški para atlet Gerald Blakely se pripravlja na start moškega teka IT4 na 1500 metov na igrah Invictus Games 2023 v Duesseldorfu. To je mednarodno športno tekmovanje za ranjene vojake, ki ga je leta 2014 ustanovil britanski princ Harry, Le to poteka od 9. do 16. septembra. Foto: Odd Andersen/Afp