Ujete tisočinke (9. 10. - 15. 10.)

V soboto sta izpadla Wales in Irska, ki sta zmagala v svoji predtekmovalni skupini. Argentina je izločila Wales z 29:17. Otočani so dosegli prvih 10 točk in še ob polčasu vodili z 10:6. Še večji del drugega polčasa so imeli prednost 17:12, nato pa je zadetek dosegel Joel Sclavi, devet minut pozneje pa je to uspelo še Nicolasu Sanchezu. Argentina bo tretjič igrala v polfinalu, njena najboljša uvrstitev je tretje mesto s prvenstva 2007, ki ga je prav tako gostila Francija. Foto: Christophe Simon/Afp