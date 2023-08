Ukrajinci igrajo na neprijeten način

V nadaljevanju preberite:

Odbojkarice so na svojem evropskem prvenstvu v četrtfinalnem obdobju, odbojkarji so tudi že začeli boje na starocelinskem tekmovanju, na katerem danes ob 16.30 v bolgarski Varni uvodna preizkušnja čaka Slovence. Tekmeci bodo Ukrajinci, ki so, denimo, lani v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Stožicah nudili žilav odpor našim fantom. O tem in o svojih mislih pred začetkom EP je spregovoril Gheorghe Creţu, selektor trikratne evropske podprvakinje Slovenije.