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Ukrajinka potrdila imenitno formo

V Wimbledonu so znane polfinalistke: Linda Noskova, Marta Kostjuk, Coco Gauff in Karolina Muchova.
Marta Kostjuk se je po Parizu uvrstila tudi v wimbledonski polfinale. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters
Galerija
Marta Kostjuk se je po Parizu uvrstila tudi v wimbledonski polfinale. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters
STA, S. U.
8. 7. 2026 | 18:03
2:34
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Znane so vse polfinalistke teniškega grand slama v Wimbledonu, saj sta si v sredinem sporedu mesto med četverico priigrali še Čehinja Linda Noskova, ki je s 6:3 in 7:5 ugnala Belgijko Elise Mertens, ter Ukrajinka Marta Kostjuk – s 6:3, 6:2 je bila boljša od Italijanke Jasmine Paolini.

Štiriindvajsetletna ukrajinska teniška igralka je ves čas nadzorovala dvoboj s šest let starejšo Italijanko ter obenem finalistko Wimbledona leta 2024 in v svoj prid odločila po vsega 69 minutah. Podobno kot v Parizu, kjer jo je v polfinalu ustavila kasnejša zmagovalka, ruska čudežna deklica Mira Andrejeva, pa je Ukrajinka spet potrdila vrhunsko formo. Prav poraz z Andrejevo je bil njen edini na zadnjih 22 tekmah.

»Pred devetimi leti sem bila na tem igrišču gledalka in spremljala Rogerja Federerja. Neverjetno je, da sem zdaj tukaj kot igralka,« je po svojem prvem nastopu na osrednjem igrišču All England Cluba dejala 24-letnica ter dodala: »Šla sem mimo zidu slavnih, se za trenutek ustavila ob njem in uživala v trenutku.«

Linda Noskova je še ena učenka imenitne češke teniške šole. FOTO: Kirill Kudrjavcev/AFP
Linda Noskova je še ena učenka imenitne češke teniške šole. FOTO: Kirill Kudrjavcev/AFP

Njena tekmica v polfinalu bo 21-letna Čehinja Noskova, ki je po zgodnjih presenetljivih izpadih Ige Šwiatek in Jelene Ribakine ostala najvišje postavljena igralka v spodnji polovici žreba. Za zmago proti Mertensovi, ki je prvič po letu 2020 igrala v četrtfinalu tega turnirja, je potrebovala uro in 46 minut.

Čehinja nadaljuje izvrstno sezono na travi. Nazadnje je slavila v Berlinu, v Wimbledonu pa se je prvič prebila med četverico. Zdaj jo čaka povratni dvoboj z Ukrajinko, ki je letos v četrtfinalu Madrida dobila edini medsebojni dvoboj in kasneje tudi turnir v španski prestolnici. »Čaka me zelo zahtevna tekma. Nikoli ne bo lahko. Marta je izjemna igralka,« je pred polfinalom dala vedeti Noskova. Že v torek sta se v polfinale uvrstili tudi Američanka Coco Gauff in Karolina Muchova.

Zmagovalki polfinalnih dvobojev v soboto nato čaka še obračun za naslov.

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tenisWimbledonMarta KostjukLinda Noskova

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