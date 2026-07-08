Ukrajinka se čudi Rusinjam, ki molčijo o vojnih grozotah

Sleherni športni podvig predstavlja veliko zgodbo za prepoznavnost dežele in razpoloženje v njej, ko se ta bori za svoj obstoj v vojni. Tako je tudi z Ukrajino. Največja evropska država ima na športnem zemljevidu pisano zgodovino, najvidneje v nogometu, atletiki, boksu, judu, pozimi predvsem biatlonu. Tudi na teniškem igriščih so nekoč blesteli Andrej Medvedjev, Aleksandr Doljgopolov, Katerina Bondarenko. Nove mejnike pa riše Marta Kostjuk, ki bo danes prvič nastopila v četrtfinalu Wimbledona. In se ponosno borila, kot večkrat poudari, za barve nesrečne domovine.

V Wimbledonu se bo danes razveselila sleherne modro-rumene zastave in podpore tistih redkih srečnežev med rojaki, ki so si priborili vstopnico za prestižne dvoboje tega drugega tedna. Koliko je dejansko Ukrajincev na Otoku, je težko oceniti, a zadnji uradni podatki, razkrivajo, da so v Združenem kraljestvu odobrili prek 260.000 tisoč vizumov za begunce iz prostora omenjene napadene države, dobra tretjina teh je zdaj prebivalcev Londona z okolico.

1,98 mio € milijona si je v tem letu s teniškimi nagradami prislužila Marta Kostjuk. Skupno v karieri je doslej zbrala 8 milijonov €

Kostjukova je zdaj 13. igralka lestvice WTA – med Ukrajinkami je pred njo na 8. mestu Elina Svitolina –, preživlja pa izjemno uspešne tedne v slovitih teniških arenah. Na prejšnji postaji sezone za grand slam, Roland-Garrosu v Parizu, se je ob uvrstitvi v polfinale podpisala pod svoj dosežek kariere, v današnjem četrtfinalu z Jasmine Paolini, eno od učenk izjemno uspešne italijanske teniške šole, bo lovila novo uvrstitev v četverico. In vedno znova poudarila, da so dosežki na športnem igrišču lepi in v primeru zmag predstavljajo nagrado za ves vložen trud, a še precej bolj resen je vsakdanji boj, zdaj dolg že skoraj štiri leta in pol, rojakov z agresorji iz Rusije.

Ni skrivala veselje ob novi wimbledonski zmagi. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Spoštuje Darjo Kasatkino

Danes sicer ne bo imela na nasprotni strani mreže tekmico iz ruskega prostora, čemur pa se nazadnje v Parizu ni mogla izogniti. Po zmagah na Poljakinjo Igo Šwiatek in nato v četrtfinalu z rojakinjo Svitolino se je v polfinalu pomerila z novo rusko čudežno teniško deklico Miro Andrejevo. Slednja je bila boljša, pred tem je v madridskem finalu teh dveh igralk zmagala Ukrajinka. Pozdrava med igralkama po koncu obeh dvobojev ni bilo. Ukrajinka je odšla po svojo opremo in nato v slačilnico. »Na žreb pač ne morem vplivati, lahko mi pač dodeli dvoboj z igralko iz Rusije. In čeprav ob njenem imenu ni napisa in zastave države, vsi vemo, od kod prihaja. Sama pa sem vedno znova razočarana nad njihovim obnašanjem. Mar lahko mirno spiš, če veš, da tvoji rojaki ubijajo nedolžne ljudi? Odrasel si, veš, kaj se dogaja, bereš in poslušaš novice, veš, o čem se ljudje pogovarjajo ... Toda če želiš ostati tiho, pač živiš s tem. Jaz tega ne morem spremeniti,« je govorila zdaj ena najbolj prepoznavnih ukrajinskih športnic in javno pohvalila Darjo Kasatkino, rusko teniško igralko, ki zdaj igra pod avstralsko zastavo: »Pa ne le zato, ker se je odločila zamenjati potni list, temveč tudi ob spoznanju, da je javno izrazila svoje nestrinjanje s to vojno in vsem, kar ta prinaša.«

Za njo na tribunah stiskajo pesti številni rojaki. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Marta Kostjuk je pred desetimi dnevi praznovala 24. rojstni dan, krivulja uspehov se ji na športni poti strmo vzpenja navzgor. Danes je pred njo izziv wimbledonskega četrtfinala, zagotovo ob glasni podpori s tribun. Pa ne le omenjenih srečnežev med rojaki z vstopnicami, temveč še številnih drugih, ki privoščijo Ukrajincem vsaj malo veselja. Z upanjem, da bo končno odzvonilo tej moriji na evropskem vzhodu.