  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Ukrajinka se čudi Rusinjam, ki molčijo o vojnih grozotah

Današnja wimbledonska četrtfinalistka Marta Kostjuk vedno znova igra ob misli na nesrečno domovino, ki jo je leta 2022 napadla ruska vojska.
Marta Kostjuk bo danes prvič nastopila v wimbledonskem četrtfinalu. FOTO: Adrian Dennis/AFP
Galerija
Marta Kostjuk bo danes prvič nastopila v wimbledonskem četrtfinalu. FOTO: Adrian Dennis/AFP
Siniša Uroševič
8. 7. 2026 | 05:00
4:35
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Sleherni športni podvig predstavlja veliko zgodbo za prepoznavnost dežele in razpoloženje v njej, ko se ta bori za svoj obstoj v vojni. Tako je tudi z Ukrajino. Največja evropska država ima na športnem zemljevidu pisano zgodovino, najvidneje v nogometu, atletiki, boksu, judu, pozimi predvsem biatlonu. Tudi na teniškem igriščih so nekoč blesteli Andrej Medvedjev, Aleksandr Doljgopolov, Katerina Bondarenko. Nove mejnike pa riše Marta Kostjuk, ki bo danes prvič nastopila v četrtfinalu Wimbledona. In se ponosno borila, kot večkrat poudari, za barve nesrečne domovine.

image_alt
Ukrajinska lisica grozi kurniku galskih petelinov

V Wimbledonu se bo danes razveselila sleherne modro-rumene zastave in podpore tistih redkih srečnežev med rojaki, ki so si priborili vstopnico za prestižne dvoboje tega drugega tedna. Koliko je dejansko Ukrajincev na Otoku, je težko oceniti, a zadnji uradni podatki, razkrivajo, da so v Združenem kraljestvu odobrili prek 260.000 tisoč vizumov za begunce iz prostora omenjene napadene države, dobra tretjina teh je zdaj prebivalcev Londona z okolico.

1,98 mio €

milijona si je v tem letu s teniškimi nagradami prislužila Marta Kostjuk. Skupno v karieri je doslej zbrala 8 milijonov €

Kostjukova je zdaj 13. igralka lestvice WTA – med Ukrajinkami je pred njo na 8. mestu Elina Svitolina –, preživlja pa izjemno uspešne tedne v slovitih teniških arenah. Na prejšnji postaji sezone za grand slam, Roland-Garrosu v Parizu, se je ob uvrstitvi v polfinale podpisala pod svoj dosežek kariere, v današnjem četrtfinalu z Jasmine Paolini, eno od učenk izjemno uspešne italijanske teniške šole, bo lovila novo uvrstitev v četverico. In vedno znova poudarila, da so dosežki na športnem igrišču lepi in v primeru zmag predstavljajo nagrado za ves vložen trud, a še precej bolj resen je vsakdanji boj, zdaj dolg že skoraj štiri leta in pol, rojakov z agresorji iz Rusije.

Ni skrivala veselje ob novi wimbledonski zmagi. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters
Ni skrivala veselje ob novi wimbledonski zmagi. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Spoštuje Darjo Kasatkino

Danes sicer ne bo imela na nasprotni strani mreže tekmico iz ruskega prostora, čemur pa se nazadnje v Parizu ni mogla izogniti. Po zmagah na Poljakinjo Igo Šwiatek in nato v četrtfinalu z rojakinjo Svitolino se je v polfinalu pomerila z novo rusko čudežno teniško deklico Miro Andrejevo. Slednja je bila boljša, pred tem je v madridskem finalu teh dveh igralk zmagala Ukrajinka. Pozdrava med igralkama po koncu obeh dvobojev ni bilo. Ukrajinka je odšla po svojo opremo in nato v slačilnico. »Na žreb pač ne morem vplivati, lahko mi pač dodeli dvoboj z igralko iz Rusije. In čeprav ob njenem imenu ni napisa in zastave države, vsi vemo, od kod prihaja. Sama pa sem vedno znova razočarana nad njihovim obnašanjem. Mar lahko mirno spiš, če veš, da tvoji rojaki ubijajo nedolžne ljudi? Odrasel si, veš, kaj se dogaja, bereš in poslušaš novice, veš, o čem se ljudje pogovarjajo ... Toda če želiš ostati tiho, pač živiš s tem. Jaz tega ne morem spremeniti,« je govorila zdaj ena najbolj prepoznavnih ukrajinskih športnic in javno pohvalila Darjo Kasatkino, rusko teniško igralko, ki zdaj igra pod avstralsko zastavo: »Pa ne le zato, ker se je odločila zamenjati potni list, temveč tudi ob spoznanju, da je javno izrazila svoje nestrinjanje s to vojno in vsem, kar ta prinaša.«

Za njo na tribunah stiskajo pesti številni rojaki. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
Za njo na tribunah stiskajo pesti številni rojaki. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Marta Kostjuk je pred desetimi dnevi praznovala 24. rojstni dan, krivulja uspehov se ji na športni poti strmo vzpenja navzgor. Danes je pred njo izziv wimbledonskega četrtfinala, zagotovo ob glasni podpori s tribun. Pa ne le omenjenih srečnežev med rojaki z vstopnicami, temveč še številnih drugih, ki privoščijo Ukrajincem vsaj malo veselja. Z upanjem, da bo končno odzvonilo tej moriji na evropskem vzhodu.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Wimbledon

Italijanka zmagala pred idolom Federerjem

Znane vse četrtfinalistke v Wimbledonu. Danes so si mesto med osmerico najboljših zagotovile Marta Kostjuk, Elise Mertens, Jasmine Paolini in Linda Noskova.
6. 7. 2026 | 19:21
Preberite več
Šport  |  Drugo
Tenis

Ruska najstnica v boj s poljsko neznanko

Presenečenja na odprtem prvenstvu Francije v tenisu so se vrstila iz dneva v dan, presenetljivi sta tudi obe finalistki.
4. 6. 2026 | 22:17
Preberite več
Šport  |  Tenis
Roland-Garros

Šok za Sabalenko, ki je padla v črno luknjo (VIDEO)

Prva dama svetovnega tenisa Belorusinja Sabalenka je doživela nov boleč poraz na poti do prvega naslova na Roland-Garrosu in petega grand slama v karieri.
3. 6. 2026 | 16:29
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj ljudje mislijo, da je treba čakati? Pogrešanega je treba prijaviti takoj!

Čas je najpomembnejši, opozarja kriminalist Damjan Miklič. V zadnjih letih policija opaža zlasti več primerov, povezanih z demenco.
Tanja Jaklič 7. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Primer Balogun

Trump se je spet osmešil: Sem velik poznavalec športa (VIDEO)

Ameriški predsednik ni vedel, da rdeči karton na tekmi pomeni, da mora igralec izpustiti naslednjo. Fifo je samo pozval, naj preuči primer Folarina Baloguna.
6. 7. 2026 | 18:03
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Od Mussolinija do Trumpa: največji politični škandali svetovnih prvenstev

Svetovno prvenstvo je v svoji skorajda stoletni zgodovini postreglo s celo paleto političnih in športnih afer, tudi letos se zgodovina ponavlja.
Luka Škoda 7. 7. 2026 | 14:02
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Yopokki

Uprava za varno hrano odpoklicala živilo

Živilo bi lahko bilo nevarno zaradi možne rasti bakterij in plesni.
7. 7. 2026 | 16:27
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
VELIK USPEH

Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kriptosredstva

Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Član uprave Gen-I

Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Agenti UI

Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
Preberite več

Več iz teme

tenisWimbledonMarta Kostjukvojna v Ukrajini

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

BMW X5 petič in s petimi pogoni

Videz v slogu nov električe generacije, a avtomobil sploh ni le električen.
Gašper Boncelj 8. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Razno
Astrologija

Horoskop za sredo, 8. julija 2026

Dan za premišljene korake, jasne dogovore in stabilnost v karieri.
8. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Nevarnosti družbenih omrežij

Digitalne izbire, ki vplivajo na zdravje naših otrok

Ponavljajoča izpostavljenost stereotipnim, nasilnim ali diskriminatornim vsebinam, oblikuje način, kako otroci razumejo sebe in svet okoli sebe.
8. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Drugi tir

Dela na drugem tiru proti koncu: v Glinščici nameščajo ventilatorje

Nameščajo dva velika ventilatorja na 13-kilometrski neprekinjeni predorski povezavi.
Boris Šuligoj 8. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Nedeljsko odprtje trgovin

Nedelja med oltarjem, dobički in spletno košarico

V Nemčiji se je vnela razprava o odprtju trgovin ob nedeljah; te so zaprte že vse od leta 1956.
Barbara Zimic 8. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Nevarnosti družbenih omrežij

Digitalne izbire, ki vplivajo na zdravje naših otrok

Ponavljajoča izpostavljenost stereotipnim, nasilnim ali diskriminatornim vsebinam, oblikuje način, kako otroci razumejo sebe in svet okoli sebe.
8. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Drugi tir

Dela na drugem tiru proti koncu: v Glinščici nameščajo ventilatorje

Nameščajo dva velika ventilatorja na 13-kilometrski neprekinjeni predorski povezavi.
Boris Šuligoj 8. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Nedeljsko odprtje trgovin

Nedelja med oltarjem, dobički in spletno košarico

V Nemčiji se je vnela razprava o odprtju trgovin ob nedeljah; te so zaprte že vse od leta 1956.
Barbara Zimic 8. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ONAPLUS PODKAST

»Saj bo minilo!« Je res tako?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

MIKova karavana otroškega smeha

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
3. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VRHUNSKOST

Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo