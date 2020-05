Ukrepi so nezadostni

Ljubljana - Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec meni, da ni mogoče izvesti nobenega tekmovanja, dokler ne bodo znana jasna zdravstvena navodila za varnost športnikov. Gabrovec je delno sproščanje ukrepov na področju športa ocenil v petkovem pogovoru z Igorjem E. Bergantom na TV Slovenija.



»Najprej zahvala za odprtje športnih dejavnosti, vendar bi v športnem žargonu povedal, da so ukrepi, ki so bili napisani in predlagani kot možnost za začetek treniranja, nezadostni. Zakaj to govorim? Predvsem zaradi tega, ker so športi zelo različni. Imamo 71 panožnih športnih zvez in 309 disciplin. To dati na neki skupen imenovalec z nekimi splošnimi navodili, ki so bila kot strokovno dana v eter, enostavno ne bo šlo na ta način, kot je zdaj napisano,« je dejal Gabrovec, ki se nadeja konkretne vladne pomoči športu.



Predsednik krovne slovenske športne organizacije pričakuje, da bo vlada v tretjem protikoronskem svežnju namenila še več rešitev za šport. V nacionalnem olimpijskem komiteju predlagajo, da bi vlada s spremembo zakona o posebnih igrah na srečo približno 18 milijonov evrov, ki so že na voljo, prerazporedila za šport in ga tako rešila.



»Če se samo ta denar prerazporedi društvom in klubom na državni in lokalni ravni, potem smo nad vodo,« je povedal Gabrovec.