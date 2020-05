Ukrepi v Spielbergu in v formuli 1 nasploh bodo izredno strogi

Spielberg – Sezona svetovnega prvenstva formule 1 se bo, če se bo vse odvijalo po pričakovanjih in če ne bo novih sprememb ali odpovedi, začela 5. julija v Avstriji. Toda zaradi epidemije novega koronavirusa nič več ne bo, kot je bilo, opozarja vodja ekipe Red Bull Christian Horner. Ukrepi med dirkaškim koncem tedna bodo namreč izredno strogi.



Dirkališče Red Bull Ring v Spielbergu bo, potem ko je novi koronavirus dodobra premešal spored sezone, zdaj prva postaja v letu 2020. Vodstvo tekmovanja še vedno upa, da bo nato do konca leta mogoče izvesti vsaj 15, morda pa tudi 18 dirk. Doslej so deset dirk s prvotnega koledarja sezone že odpovedali ali prestavili.

Drakonski ukrepi

Horner je v pogovoru za časnik Autosport dejal, da bodo morali vsi sodelujoči sprejeti dejstvo, da bodo omejitve, ukrepi in varnost tako poostreni, kot niso bili še nikoli. »Ukrepi bodo seveda drakonski. Če pa bomo lahko na ta način pomagali našemu športu, da si opomore, bomo na našem dirkališču morda nakazali tudi smer razvoja v tej sezoni. Za zdaj, seveda, brez gledalcev,« je dejal prvi mož ekipe, katere pokrovitelj je tudi lastnik dirkališča na avstrijskem Štajerskem.



Zaradi omejevanja stikov in preprečevanja možnosti okužb bo potrebno zagotoviti majhne delovne skupine. »Na eno moštvo to pomeni največ 80 ljudi. Morali bodo potovati skupaj, bivati v istem hotelu, predvsem pa se ne bodo smeli družiti z drugimi ekipami,« razmišlja Horner.



Dirke, kakršne so navijači poznali leta in desetletja, vsaj v bližnji prihodnosti ne bodo mogoče, opozarja Horner. »Od standardnega načina dirkanja bo ostalo malo, če bomo strogo upoštevali vsa pravila in omejitve.«

Letališče velika prednost

Spielberg ima, poleg tega, da so v Avstriji med prvimi v Evropi začeli sproščati ukrepe, še eno prednost: v bližini je zasebno letališče. To bi lahko močno olajšalo potovalne težave ekip, saj je prav trenutna nezmožnost, da bi potovali, glavna prepreka za načrtovanje preostanka sezone. Sedem ekip formule 1 ima sicer sedež v Veliki Britaniji, Ferrari in Alpha Tauri v Italiji, Alfa Romeo Sauber pa v Švici.



Čeprav je vodja avstrijske ekipe med vrsticami izrazil tudi zaskrbljenost, da je morda tudi datum 5. julij, ki si ga vodstvo tekmovanja želi za nov začetek, še preuranjen, vendarle ostaja optimist: »Ne morem si predstavljati, da sploh ne bi dirkali. Prvenstvo bomo izpeljali, vseeno, v kakšni obliki.«