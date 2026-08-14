Vročina, slabost in halucinacije v Dolini smrti, toda vsi Slovenci do cilja

Trdoživost in vztrajnost Slovenci redno potrjujemo, tudi na športnem področju. Med stoterico izbrancev iz vsega sveta so kar štirje na razvpitem ultramaratonu Badwater 135 v ZDA dokazali nov nadčloveški podvig v vzdržljivosti in mentalni moči. Nataša Robnik, Alenka Pavc, Mirko Bogomir Miklič in Luka Videtič so v Dolini smrti v Kaliforniji na brutalni, 217-kilometrov dolgi preizkušnji (135 milj) z več kot štirimi kilometri vzponov postavili nove mejnike. Nataša Robnik FOTO: Osebni arhiv Od slovenske četverice je bil najhitrejši najmlajši – 42-letni Luka Videtič, ki je pred dvema letoma že spoznal zloglasni ultramaraton kot narekovalec ritma Mirku Bogomirju Mikliču. Slovenski ultramaratonec št. 1 je tokrat progo pri temperaturah med 42 in 50 stopinjami Celzija premagal v času 27 ur, 2 ...