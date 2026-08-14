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Drugo

Vročina, slabost in halucinacije v Dolini smrti, toda vsi Slovenci do cilja

Štirje slovenski ultramaratonci so navdušili z odličnimi uvrstitvami na najzahtevnejšem vzdržljivostnem teku na svetu Badwater 135.
Ne le 217-kilometrska proga z več kot štirimi kilometri vzponov, tudi preizkušnja na 42 do 50 stopinjah Celzija. FOTO: Osebni arhiv
Galerija
Ne le 217-kilometrska proga z več kot štirimi kilometri vzponov, tudi preizkušnja na 42 do 50 stopinjah Celzija. FOTO: Osebni arhiv
Rok Tamše
14. 8. 2026 | 10:00
10:51
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Trdoživost in vztrajnost Slovenci redno potrjujemo, tudi na športnem področju. Med stoterico izbrancev iz vsega sveta so kar štirje na razvpitem ultramaratonu Badwater 135 v ZDA dokazali nov nadčloveški podvig v vzdržljivosti in mentalni moči. Nataša Robnik, Alenka Pavc, Mirko Bogomir Miklič in Luka Videtič so v Dolini smrti v Kaliforniji na brutalni, 217-kilometrov dolgi preizkušnji (135 milj) z več kot štirimi kilometri vzponov postavili nove mejnike. Nataša Robnik FOTO: Osebni arhiv Od slovenske četverice je bil najhitrejši najmlajši – 42-letni Luka Videtič, ki je pred dvema letoma že spoznal zloglasni ultramaraton kot narekovalec ritma Mirku Bogomirju Mikliču. Slovenski ultramaratonec št. 1 je tokrat progo pri temperaturah med 42 in 50 stopinjami Celzija premagal v času 27 ur, 2 ...

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atletikaultramaratonVzdržljivostni tekBadwater 135ZDANataša RobnikAlenka PavcMirko MikličLuka Videtič

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

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