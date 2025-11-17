  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Rekorderja Videtiča ne ustavi niti viroza, Miklič se posmehuje letom

    Slovenska ultramaratonca Luka Videtič in Mirko Miklič imata za sabo zelo uspešno sezono, bogato z rekordi.
    Luka Videtič (prvi z desne) je v hrvaški prestolnici na polno tekel 12 ur in postavil nov slovenski rekord, ki znaša 150 km in 701 meter. FOTO: 12HR
    Galerija
    Luka Videtič (prvi z desne) je v hrvaški prestolnici na polno tekel 12 ur in postavil nov slovenski rekord, ki znaša 150 km in 701 meter. FOTO: 12HR
    Rok Tamše
    17. 11. 2025 | 08:00
    17. 11. 2025 | 08:20
    A+A-

    Ultramaraton zahteva ekstremno vzdržljivost, zato ni posebej priljubljen med množicami tekačev, ki se že leta tako radi udeležujejo prireditev s teki na razdaljah od 10 do 42 kilometrov. Najboljši slovenski vzdržljivostni tekači kljub temu žanjejo občudovanje in spoštovanje v tekaškem plemenu. Nataša Robnik med dekleti že dolgo nima konkurence, letos je bila denimo na slovitem Špartatlonu (246 km) v Grčiji tretja, kar smo v Slovenskih novicah že podrobno opisali. V moški konkurenci pa sta v letu 2025 izstopala serijski državni rekorder Luka Videtič in veteran Mirko Miklič.

    Videtič je minuli konec tedna na 12-urnem teku v Zagrebu za zaključek sezone popravil lastni državni rekord. Na atletskem stadionu Mladost je pretekel 150,701 km in zaostal le za Michalom Šubo, Srbom, ki teče pod slovaško zastavo (152,019 km). »S Šubo sva se nekaj časa izmenjevala v vodstvu, na koncu pa je imel več energije in zasluženo zmagal. Sam sem zelo zadovoljen s tem, kako sem končal letošnjo sezono, dal sem svoj maksimum,« je pojasnil Videtič, ki je na začetku leta najprej pozdravil mečno mišico, ki si jo je poškodoval lani, potem pa je šlo samo še navzgor.

    Luka Videtič je tudi v Zagrebu ves čas nadzoroval ritem teka na poti do novega državnega rekorda. FOTO: 12HR
    Luka Videtič je tudi v Zagrebu ves čas nadzoroval ritem teka na poti do novega državnega rekorda. FOTO: 12HR

    Na trasi Berlinskega zidu

    Maja je dosegel izjemen državni rekord na svetovnem prvenstvu v 48-urnem teku, kjer je zrušil najboljši dosežek legendarnega Dušana Mravljeta, ki je veljal kar 37 let. V poljskih Pabiancih – zanimivo, prvič sploh je tekmoval v dvodnevnem teku – je v pretekel razdaljo 386,520 km in osvojil leseno kolajno za skupno 4. mesto. Sicer je 41-letni Videtič tudi lastnik državnega rekorda v teku na 24 ur (265,322 km), ki ga je postavil pred dvema letoma na Tajvanu, in v teku na 100 milj (161 km). Na omenjenem SP na Poljskem si je Videtič skupaj z 19 let starejšim kolegom Mirkom Mikličem nadel še bronasto kolajno za 3. mesto v ekipni razvrstitvi.

    Sredi avgusta je Izolan odlično tekel tudi na tradicionalnem teku 100 milj v Berlinu, trasa poteka po ozemlju, kjer je nekdaj stal zloglasni Berlinski zid. »To je zelo lepa tekma, gre za najbolj množičen tek na 100 milj v Evropi. Več sto nas je končalo preizkušnjo v individualni konkurenci, tekle so tudi štafete z dvema, štirimi ali več tekači,« opisuje Videtič. Primorec je bil tretji, tudi on je tekel pod dotedanjim rekordom proge, štoparica se je zaustavila pri 13 urah, 40 minutah in 39 sekundah. Pred njim sta bila le Švicar Pascal Rüeger in Nemec Martin Müller.

    Luka Videtič v letu 2026 napoveduje zgodovinski podvig – v petih mesecih namerava preteči Ultrabalaton, Badwater in Špartatlon, najtežje preizkušnje v vztrajnostnem teku na svetu. FOTO: 12HR
    Luka Videtič v letu 2026 napoveduje zgodovinski podvig – v petih mesecih namerava preteči Ultrabalaton, Badwater in Špartatlon, najtežje preizkušnje v vztrajnostnem teku na svetu. FOTO: 12HR

    Po 350 km na teden, nato šok na SP

    Sredi oktobra je sledil težko pričakovan nastop na svetovnem prvenstvu v 24-urnem teku v francoskem Albiju. »V Francijo sem prišel odlično pripravljen in motiviran. Na teden sem oddelal po 350 kilometrov. Žal pa se ni izšlo, saj me je napadla viroza. Kar teklo je od mene, po šestih urah teka sem bil povsem dehidriran in izčrpan, tako da mi niso mogli izmeriti niti krvnega tlaka. Ni kaj, to je pač treba sprejeti. Pri ultramaratonu je treba vselej pričakovati, da lahko odstopiš iz tega ali onega razloga. Zaradi tega nisem bil pretirano razočaran. Po času sem sicer sodil na mesta med 6 in 12, toda na eni tekmi se lahko zgodi marsikaj. No, jaz sem pač tokrat odstopil,« brez obžalovanja razloži super vzdržljivi Luka. Pozor, zgolj tri tedne po popolni izčrpanosti je blestel z omenjenim rekordom v Zagrebu. Kapo dol!

    Miklič kraljuje med veterani

    Tudi Mirko Miklič, ki je avgusta kot 60-letnik vstopil v kategorijo ultramaratonskih veteranov, ima za sabo izjemno leto. Na Poljskem je pretekel 309 km in zmagal v svoji starostni kategoriji ter osvojil omenjeni ekipni bron z Videtičem. Na kultno grško tekmo Špartatlon se je pripravljal tudi tako, da je mesec dni prej odtekel maraton v Sydneyju.

    Mladostni Mirko Miklič je zbiralec kolajn med ultramaratonskimi veterani. FOTO: 12HR
    Mladostni Mirko Miklič je zbiralec kolajn med ultramaratonskimi veterani. FOTO: 12HR

    »Tam spodaj« je v svoji kategoriji zasedel 13. mesto med 1013 udeleženci. V Grčiji je bil spet na visoki ravni, saj je kot sveži 60-letnik z 246 km dolgo traso opravil v 31 urah in premagal vse veterane. To pa še ni vse. Pičle štiri tedne po trpljenju v Helenski republiki je že bil nared za nastop na SP v 24-urnem teku v Franciji, kjer je z 207,519 km osvojil srebrno kolajno v kategoriji najstarejših ultramaratoncev. Seveda je za češnjo na sezonski torti poskrbel tudi nedavno v Zagrebu, kjer je v 12 urah pretekel 121,5 km in osvojil novo zlato kolajno med veterani.

    Badwater v Dolini smrti spet vabi

    Mirko Miklič (v sredini) je na svetovnem prvenstvu v 24-urnem teku osvojil srebrno kolajno med veterani. FOTO: AK Ultramaraton Slovenija
    Mirko Miklič (v sredini) je na svetovnem prvenstvu v 24-urnem teku osvojil srebrno kolajno med veterani. FOTO: AK Ultramaraton Slovenija

    »Zelo zadovoljen sem s sezono. Prvič po letu 2017 nisem čutil nobenih bolečin, ki so bile posledica okvare na hrbtenici, kazale pa so se kot vnetje mehkega tkiva. Terapevt Rado Ribič me je odlično oskrbel, vsake toliko moram na ponastavitev, kakor se rad pošalim, potem pa to drži kar nekaj časa. Za prihodnje leto imam v glavnem že sestavljen urnik tekmovanj. Odprta je še udeležba na Badwaterju v ZDA, saj ne vem, ali bom kot ritem tekač spremljal Luko Videtiča, ki je lani to delo uspešno opravil zame. Bom pa na začetku marca tekel na maratonu v Tokiju, saj mi manjka le še ta preizkušnja od največjih maratonov na svetu. Konec marca imamo na programu državno prvenstvo v 12-urnem in 24-urnem teku ter na 100 km. Konec aprila je na vrsti Ultrabalaton na Madžarskem, avgusta nameravam sodelovati na Triglav trailu, za konec septembra pa je spet želja teči na Špartatlonu,« je neumorni Mirko nanizal glavne izzive v letu 2026.

    Slovenska odprava na SP v 24-urnem teku v francoskem Albiju. FOTO: AK Ultramaraton Slovenija
    Slovenska odprava na SP v 24-urnem teku v francoskem Albiju. FOTO: AK Ultramaraton Slovenija

    Photo
    Šport  |  Drugi športi
    Ultramaraton

    Nataša Robnik pri 50 letih tretja na Špartatlonu v Grčiji

    Najboljša slovenska ultramaratonka je za rekordno hiter tek od Aten do Šparte (246 km) spremenila način prehranjevanja.
    Rok Tamše 10. 10. 2025 | 15:15
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Drugi športi
    Ultramaraton

    Luka Videtič je zrušil še en rekord legendarnega Dušana Mravljeta

    Na SP v 48-urnem teku na Poljskem je ultramaratonec iz Izole osvojil četrto mesto. Uspešen tudi Mirko Miklič.
    Rok Tamše 20. 6. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Polet
    Tek na 24 ur

    Nov svetovni in državni rekord na Evropskem prvenstvu v teku na 24 ur

    Videtiču državni rekord, Sorokinu pa neverjetni svetovni rekord! V 24 urah je Aleksandr Sorokin pretekel 319 kilometrov in 614 metrov!
    21. 9. 2022 | 09:09
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sam Baldwin

    Anglež, ki se je preselil k nam: S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Dovolj je! Otroci rojevajo otroke, otroški dodatek pa za pijačo in orožje

    Socialne pomoči ne sme prejemati delovno sposobna oseba, ki zavrača vse zaposlitve, živi v socialnem stanovanju, prejema preživnino, dodatke in olajšave.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gradec

    Zaradi bombne grožnje zaprt glavni trg

    Razlog je bila grožnja z bombo. To je povzročilo tudi motnje v javnem prometu.
    16. 11. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Več iz teme

    ultramaratonLuka VidetičMirko MikličVzdržljivostni tekŠpartatlonUltrabalatonBadwater

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Na zahodu zemeljski plazovi in poplave, možnost snega tudi do nižin

    Padavine se širijo nad celotno Slovenijo, ob obali nastajajo tudi posamezne nevihte. Ponoči nas bo od severa prešla hladna fronta.
    17. 11. 2025 | 09:31
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Liffe

    Subtilna analiza družinskih relacij

    Celovečerni prvenec Sophy Romvari Modra čaplja dokazuje, da gre za eno od najbolj senzibilnih filmskih avtoric mlajše generacije.
    Peter Rak 17. 11. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Lestvica ATP

    Alcaraz številka 1 v sezoni, Kaja Juvan edina Slovenka med top 100

    Na moški lestvici imata Alcaraz in Sinner več kot šest tisoč točk prednosti pred tretjeuvrščenim Zverevom, na ženski prevladuje Sabalenka.
    17. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalna zasvojenost

    Miha Kramli: Kot alkoholik ne sodi v vinsko klet, otroku ne damo zaslonov v sobo

    Strokovnjak za zasvojenosti razkriva, zakaj otroci zgolj posnemajo nas – in kako lahko odrasli postanemo del rešitve.
    Daša Mavrič 17. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nekdanji direktor Cie postal svetovalec ukrajinskega orožarskega podjetja

    Mike Pompeo se je pridružil svetovalnemu odboru podjetja Fire Point, ki je letos z orožjem zaslužilo okoli milijardo dolarjev.
    17. 11. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Lestvica ATP

    Alcaraz številka 1 v sezoni, Kaja Juvan edina Slovenka med top 100

    Na moški lestvici imata Alcaraz in Sinner več kot šest tisoč točk prednosti pred tretjeuvrščenim Zverevom, na ženski prevladuje Sabalenka.
    17. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalna zasvojenost

    Miha Kramli: Kot alkoholik ne sodi v vinsko klet, otroku ne damo zaslonov v sobo

    Strokovnjak za zasvojenosti razkriva, zakaj otroci zgolj posnemajo nas – in kako lahko odrasli postanemo del rešitve.
    Daša Mavrič 17. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nekdanji direktor Cie postal svetovalec ukrajinskega orožarskega podjetja

    Mike Pompeo se je pridružil svetovalnemu odboru podjetja Fire Point, ki je letos z orožjem zaslužilo okoli milijardo dolarjev.
    17. 11. 2025 | 08:33
    Preberite več
