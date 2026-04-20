Umrl je Drago Šoštarič

Minuli teden je v 84. letu starosti umrl nekdanji slovenski telovadec Drago Šoštarič. Kot so zapisali pri krovni slovenski zvezi, gre za človeka, ki je s svojim delom, znanjem in predanostjo pomembno zaznamoval razvoj slovenske gimnastike.

Šoštarič se je rodil 31. decembra 1942 in športno pot začel v klubu Partizan Železničar Maribor. Sodil je med ključne člane generacije, ki je soustvarjala vidno mesto jugoslovanske in slovenske gimnastike na mednarodnem prizorišču.

Leta 1970 je z reprezentanco Jugoslavije nastopil na svetovnem prvenstvu v Ljubljani, kjer je skupaj z izjemno ekipo, v kateri so bili tudi Miro Cerar, Janez Brodnik, Miloš Vratič, Milenko Kersnič in Avgust Küsel, zasedel četrto mesto. V karieri je nastopil tudi na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972, kjer je bila jugoslovanska reprezentanca 12. Nastopal je tudi na številnih drugih velikih tekmovanjih.

Dejaven tudi kot sodnik in trener

Za reprezentanco je zadnjič tekmoval leta 1976 na balkanskem prvenstvu v Solunu, kjer so jugoslovanski telovadci osvojili ekipno bronasto medaljo. Istega leta je končal bogato in uspešno tekmovalno kariero. Njegova predanost gimnastiki pa se s tem ni končala, saj je dolga leta ostal dejaven kot mednarodni sodnik in leta 2000 v tej vlogi sodeloval tudi na OI v Sydneyju.

Svoje znanje je delil tudi kot trener, med letoma 1964 in 1968 je vodil švedsko reprezentanco, in pustil pečat tudi v mednarodnem prostoru. Šoštarič bo ostal v spominu kot izjemen športnik, strokovnjak in človek, ki je s svojim delom navdihoval generacije telovadcev, so še zapisali pri krovni zvezi.