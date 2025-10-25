Umrl Gorazd Vecko, vizionar slovenskega in svetovnega parašporta

Iz Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja so sporočili žalostno vest, da je v 54. letu starosti umrl Gorazd Vecko. Nekdanji selektor slovenske paraolimpijske namiznoteniške ekipe in ključna osebnost mednarodnega turnirja v Laškem je bil eden najuspešnejših in najbolj cenjenih trenerjev v svetu paranamiznega tenisa, posebej v Veliki Britaniji, kjer je deloval zadnja leta.

Kot so zapisali pri krovni slovenski invalidski športni organizaciji, je bila bolezen močnejša od njega, ostajajo pa spomini na njegovo »vizionarstvo, smelost, dobrodušnost in neomajno profesionalnost«. Poudarili so, da je Gorazd Vecko (1972-2025) s svojim delom, energijo in človečnostjo pustil neizbrisen pečat tako v slovenskem kot v mednarodnem parašportu.

Svojo športno in trenersko pot je Vecko začel v Sloveniji. Uradno je trenersko kariero začel leta 1999 in se hitro uveljavil kot izjemen strokovnjak. Njegov prvi veliki mednarodni uspeh je bila zlata medalja njegove varovanke Mateje Pintar na paraolimpijskih igrah v Atenah leta 2004, spominjajo pri Zvezi za šport invalidov.

Leta 2009 se je Vecko pridružil britanski paranamiznoteniški reprezentanci in postal ključni član strokovnega štaba. Njegovo delo, strokovnost in predanost so britansko ekipo popeljali med vodilne sile v svetu tega športa. Pod njegovim vodstvom so britanski igralci in igralke osvojili številne medalje na paraolimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih. Posebej pomembne so bile domače igre v Londonu leta 2012, ki so pomenile prelomnico za razvoj parašporta v Veliki Britaniji. Od Veckovega prihoda leta 2009 je britanska paranamiznoteniška reprezentanca osvojila kar 19 paraolimpijskih kolajn, vključno z dvema zlatima v Riu de Janeiru leta 2016, so še zapisali pri Zvezi za šport invalidov.

V zadnjih letih je Vecko opravljal funkcijo direktorja za uspešnost pri britanski paranamiznoteniški zvezi (BTTAD). V tej vlogi je skrbel za dolgoročni razvoj športnikov, oblikovanje trenerskih programov in strategij za doseganje vrhunskih rezultatov.

Kljub temu, da je večino svoje kasnejše kariere preživel v Veliki Britaniji, je Gorazd Vecko ostal tesno povezan s Slovenijo. Njegova najvidnejša vez je bil največji mednarodni paranamiznoteniški turnir na svetu, ki vsako leto poteka v Laškem. Tam je s svojim znanjem, predanostjo in vizijo presegal meje ter povezoval športnike in trenerje z vsega sveta, so še poudarili pri Zvezi za šport invalidov Slovenije - Slovenskem paralimpijskem komiteju.