Umrl je Benjamin Satterley

Britanski rokoborec Benjamin Satterley, znan kot Pac, je umrl, so potrdili njegovi predstavniki. Britančevo smrt so potrdili dan zatem, ko je nastopil na dogodku All Out v Chicagu, ki ga je organiziralo podjetje All Elite Wrestling (AEW). Razloga za smrt niso navedli.

»Satterley, doma iz Newcastla upon Tyne v Angliji, je svojo kariero v profesionalni rokoborbi začel leta 2004 in nato nastopal za rokoborske organizacije po vsem svetu, kjer je navduševal navijače z inovativnimi akrobatskimi potezami in neverjetno spretnostjo v ringu,« je v izjavi navedla AEW.

Britanec je osvojil več naslovov prvaka AEW, pred tem pa je nastopal tudi v ameriški wrestling ligi World Wrestling Entertainment (WWE). Na smrt se je odzval tudi lastnik AEW Tony Khan, ki je na družbenih omrežjih zapisal, da se je Satterley »izkazal kot odličen mož in prijatelj svojim številnim bližnjim«.