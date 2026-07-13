Umrl je Rajko Šugman. Rajko Šugman je bil eden najpomembnejših slovenskih športnih pedagogov, teoretikov in organizatorjev športa. Bil je dolgoletni profesor Fakultete za šport ter zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, pomembno pa je vplival predvsem na razvoj športne vzgoje, športne organiziranosti in olimpizma v Sloveniji.

Razstava Šport je resna stvar v bežigrajski knjižnici ob 80-letnici upokojenega profesorja Fakultete za šport Rajka Šugmana. FOTO: Marko Feist

Rodil se je 29. marca 1935 v Gorišnici pri Ptuju. Po študiju na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani je doktoriral na Univerzi v Zagrebu. Sprva je poučeval telesno vzgojo, pozneje je deloval v športni politiki in izobraževanju, od leta 1978 pa kot visokošolski učitelj na Fakulteti za šport. Objavil je več kot 500 strokovnih, znanstvenih in poljudnih del, med drugim o zgodovini, organiziranosti in sociologiji športa.

Rajko Šugman (levo, ob njem Tomo Levovnik) je bil de slovenske reprezentance na olimpijskih igrah leta 1992 v Barceloni. FOTO: Dokumentacija Dela

Za svoje delo je prejel številna priznanja, med njimi Bloudkovo nagrado, priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja za šport in izobraževanje, zlato plaketo Olimpijskega komiteja Slovenije ter častni znak svobode Republike Slovenije. Bil je brat igralca Zlatka Šugmana, stric igralca Jerneja Šugmana ter oče univerzitetnih profesoric Katje Šugman Stubbs in Lee Šugman Bohinc.

Njegova pot se je začela leta 1955

Profesorja Šugmana so se spomnili tudi na OKS in objavili nekrolog. Bil je med prvimi generacijami študentov telesne vzgoje in športa na novoustanovljeni Višji oziroma Visoki šoli za telesno kulturo, današnji Fakulteti za šport. Po diplomi je na tej ustanovi ostal kot sodelavec, nato učitelj, pozneje redni in zaslužni profesor. Bil je tudi dekan Fakultete za šport in prorektor Univerze v Ljubljani. V akademski karieri je objavil več kot 500 strokovnih, znanstvenih in poljudnih del.

Razstava Šport je resna stvar v bežigrajski knjižnici ob 80-letnici upokojenega profesorja Fakultete za šport Rajka Šugmana. FOTO: Marko Feist

Šugmanova športno-organizacijska pot se je začela že leta 1955 na ustanovnem občnem zboru Akademskega športnega društva Olimpija. Deloval je v številnih športnih organizacijah, med drugim v Odbojkarski zvezi, Gimnastični zvezi Slovenije, Telesnokulturni skupnosti Slovenije in Zvezi telesnokulturnih organizacij Slovenije, ki se je leta 1990 preimenovala v Športno zvezo Slovenije.

Vodja slovenske delegacije 1992

Kot predsednik Športne zveze Slovenije je sodeloval pri razdruževanju jugoslovanskih športnih zvez in pomembno prispeval k mednarodnemu priznanju samostojnega slovenskega športa. Po združitvi Olimpijskega komiteja Slovenije in Športne zveze Slovenije je bil soustanovitelj ter dolgoletni direktor Slovenske olimpijske akademije.

Nekdanji športni delavci Tone Jagodic, Jaro Kalan, Stane Valant in Rajko Šugman. FOTO: Aleš Černivec

Bil je tudi član iniciativnega odbora za ustanovitev Olimpijskega komiteja Slovenije in član slovenske delegacije, ki se je leta 1991 srečala s predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja Juanom Antoniom Samaranchom. S tem je pomagal tlakovati pot do mednarodnega olimpijskega priznanja Slovenije in prvih samostojnih nastopov slovenskih športnikov na olimpijskih igrah leta 1992.

Na igrah v Barceloni, kjer je Slovenija osvojila prvi olimpijski kolajni kot samostojna država, je bil Rajko Šugman vodja slovenske olimpijske reprezentance.