Umrl legendarni britanski dirkač, sir Stirling Moss

V 91. letu starosti je po dolgi bolezni umrl legendarni britanski dirkač formule 1 sir Stirling Moss. Kljub številnim zmagam na dirkah si ni nikoli uspel privoziti naslova svetovnega prvaka, zato velja za najboljšega dirkača, ki ni nikoli osvojil naslova svetovnega prvaka.



Kot je sporočila njegova žena, je Moss umrl v zgodnjih jutranjih urah velikonočne nedelje. "Umrl je tako, kot je živel, videti je bil čudovito. Na koncu se je enostavno utrudil ... in zaprl oči," je za Daily Mail dejala njegova žena.



Britanec je zaslovel v letih po drugi svetovni vojni. Med letoma 1955 in 1961 je bil v skupnem seštevku za naslov svetovnega prvaka v formuli 1 štirikrat drugi in trikrat tretji.

Groza v Goodwoodu

Z dirkanjem je končal leta 1962, potem ko je bil po grozoviti nesreči na neprvenstveni dirki formule 1 Glover Trophy v Goodwoodu mesec dni v komi, šest mesecev pa je bil delno paraliziran.



Marca 2000 je Moss prejel naziv sir, decembra leta 2016 je zbolel za okužbo v prsnem košu, v začetku leta 2018 pa se je po koncu dolge hospitalizacije umaknil iz javnega življenja. Ko je lani septembra praznoval 90 let, se je zabave v njegovo čast udeležila le njegova žena Susie.