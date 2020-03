Umrl Michel Hidalgo

Marseille - Po dolgi in težki bolezni je v 87. letu starosti na svojem domu v Marseillu umrl nekdanji francoski nogometni selektor Michel Hidalgo, je danes sporočila Zveza francoskih poklicnih nogometašev (Unfp).



Hidalgo je bil med letoma 1976 in 1984 selektor Francije, pod njegovim vodstvom je ta reprezentanca tudi prvič zmagala na velikem turnirju: evropskem prvenstvu na domačem prizorišču 1984, takrat pa je pri moštvu blestel Michel Platini. V pariškem finalu so Francozi ugnali Špance z 2:0, ob Platiniju je zadel Bruno Bellone.



Po koncu selektorskega mandata je bil Hidalgo, sicer velik privrženec napadalnega nogometa, štiri leta tehnični direktor francoske izbrane vrste ter pet let športni direktor Marseilla, bil je tudi med rednimi obiskovalci reprezentančnih tekem v Parizu.