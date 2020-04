Umrl nekdanji olimpijski prvak v metu kopja (VIDEO)

Daugavpils – Za posledicami raka je v starosti 80 let umrl nekdanji latvijski atlet. Lusis je kot del reprezentance tedanje Sovjetske zveze v metu kopja osvojil tri olimpijske kolajne, na OI leta 1968 v Ciudad de Mexicu zlato, štiri leta pozneje v Münchnu srebrno, bronast pa je bil na OI leta 1964 v Tokiu.Lusis je na evropskih prvenstvih osvojil štiri zaporedne naslove prvaka v letih 1962, 1966, 1969 in 1971. 21. novembra 2014 je bil sprejet v mednarodni atletski hram slavnih. Dosegel je dva svetovna rekorda: 91,98 m (leta 1968) in 93,80 m (1972).Po koncu tekmovalne kariere je prestopil med trenerje ter vadil sovjetske, latvijske in madžarske športnike. Poročen je bil z nekdanjo metalko kopja, tudi njun sinje tekmoval v metu kopja.