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Umrl šampion, ki je zavrnil Ferrari

Življenjsko pot je sklenil Alan Jones, svetovni prvak formule 1 iz leta 1980. Bil je prvi voznik, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka za moštvo Williams.
Alan Jones je v formuli 1 v karieri dosegel 12 zmag in 24 uvrstitev na zmagovalni oder. FOTO: Facebook
Galerija
Alan Jones je v formuli 1 v karieri dosegel 12 zmag in 24 uvrstitev na zmagovalni oder. FOTO: Facebook
Š. R., STA
5. 11. 2026 | 09:28
5. 11. 2026 | 10:10
3:38
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Umrl je nekdanji avstralski dirkač Alan Jones, svetovni prvak formule 1 iz leta 1980. Bil je prvi voznik, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka za moštvo Williams, v karieri pa je dosegel 12 zmag in 24 uvrstitev na zmagovalni oder, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Star je bil 80 let.

Jones je bil eden najboljših dirkačev svojega obdobja. V formulo 1 je vstopil leta 1975, potem ko se je leta 1970 iz Avstralije preselil v Anglijo in tam skušal začeti dirkaško kariero. Pred prihodom v Williams je nastopal za moštva Hesketh, Hill, Surtees in Shadow.

Prelomnica v njegovi karieri je bila zmaga na veliki nagradi Avstrije leta 1977, ko je v dirkalniku Shadow premagal domačega favorita Nikija Laudo. Kmalu zatem ga je v svoje moštvo povabil Frank Williams. Ekipa je takrat ob pomoči savdskega kapitala okrepila svoje delovanje in se začela uveljavljati med najboljšimi v formuli 1. Jones je leta 1979 dosegel štiri zmage, v naslednji sezoni pa jih je zbral še pet. Z dirkalnikom Williams je leta 1980 osvojil naslov svetovnega prvaka. Na predzadnji dirki sezone, veliki nagradi Kanade, je zmagal, njegov glavni tekmec Nelson Piquet z Brabhamom pa je zaradi okvare motorja odstopil. Brazilec je bil v prvenstvu leta 1981 nato boljši za štiri točke.

Jones se je po koncu sezone 1981 odločil za slovo od formule 1. V prvenstvo se je nato vrnil leta 1983 z ekipo Arrows, leta 1985 pa se je pridružil novemu moštvu Haas-Beatrice, za katero je nastopal tudi v naslednji sezoni. Vendar se na vrhunske rezultate ni več vrnil. Preizkusil se je tudi v drugih avtomobilističnih disciplinah, med drugim v vzdržljivostnih dirkah, in s Porschejem nastopil na dirki 24 ur Le Mansa.

Med njegovimi najbolj nepozabnimi predstavami je bil tudi dvoboj z Alainom Prostom na veliki nagradi Nemčije leta 1981. Ko je Prost v 21. krogu prehiteval rojaka Reneja Arnouxa za krog, je Jones izkoristil priložnost in z enim manevrom prehitel oba. Dirko je sicer končal na 11. mestu. Jones je imel tudi priložnost za vrnitev v Ferrari.

Po smrti Gillesa Villeneuva maja 1982 in hudi nesreči Didiera Pironija avgusta istega leta, zaradi katere je Francoz končal dirkaško kariero, je italijansko moštvo stopilo v stik z Avstralcem. Jones se na ponudbo ni pravočasno odzval, Ferrari pa je nato za zadnji dve dirki sezone angažiral Maria Andrettija. Jones je pozneje obžaloval, da je zamudil priložnost za vrnitev v formulo 1 z italijanskim moštvom in jo označil za »najbolj neumno napako v njegovi karieri«.

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formula 1Alain Prostferrarisvetovni prvakWilliamsAlan Jones

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

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