Umrl sloviti novozelandski tekač, trikratni olimpijski prvak

S sodobnim treningom do vrha - Novozelandec Peter Snell je bil najboljši učenec znamenitega trenerja Arthurja Lydiarda. FOTO: arhiv

Umrl je trikratni olimpijski prvak, je v petek sporočil novozelandski olimpijski komite. Snell, ki na Novi Zelandiji velja za največjega športnika vseh časov, bi 17. decembra dopolnil 81 let. Snell, ki je od leta 1971 živel v Združenih državah Amerike, je umrl v četrtek v spanju na svojem domu v Dallasu v zvezni državi Teksas.Snell, ki je za časa svojega življenja pridobil tudi plemiški oziroma viteški naziv sir, je na olimpijskih igrah leta 1964 v Tokiu osvojil redek dvojček zmag v teku na 800- in 1500-metrskih razdaljah, s čimer se je vpisal v zgodovino atletike. Na olimpijskih igrah leta 1960 v Rimu je prav tako osvojil zlato medaljo na 800 metrov.Na igrah commonwealtha leta 1964 v Perthu je zmagal v teku na 880 jardov in miljo. Drugega februarja 1962 je postavil svetovni rekord v teku na 800 m s časom 1:44,3. Izenačila sta galeta 1968 inleta 1972, izboljšan pa je bil leta 1973, ko je Marcello Fiasconaro postavil pol sekunde boljši čas. Sedemindvajsetega januarja 1962 je postavil še svetovni rekord v teku na miljo s časom 3:54,4, 17. novembra 1964 pa je svoj rekord popravil še za tri desetinke sekunde. Veljal je do leta 1965, ko ga je popravil Michel Jazy.V letih 1962 in 1964 je bil izbran za svetovnega atleta leta. Leta 2012 je bil sprejet v Mednarodni atletski hram slavnih, kot eden izmed prvih štiriindvajsetih atletov.V domovini so ga razglasili za novozelandskega športnega šampiona 20. stoletja. Leta 2007 so v njegovem rojstnem kraju Opunakeju na Severnem otoku postavili bronasti spomenik Snella v tekaški drži.Pred tremi leti je znova zasijal v medijski slavi oziroma bolje rečeno njegova tekaška majica. Tekaška majica s štartno številko 466, s katero je Snell osvojil zlati kolajni v Tokiu, je na dražbi dosegla neverjetno ceno. Zgodovinsko majico legendarnega Novozelandca so na dražbi prodali za kar 140.000 novozelandskih dolarjev, kar je približno 88.000 evrov. Majico je kupil nacionalni muzej Te Papa za svojo zbirko.Predsednik novozelandskega olimpijskega komitejaje prepričan, da so Snellovi dosežki samo srce novozelandske športne zgodovine in so pomagali oblikovati novozelandsko nacionalno identiteto.Novozelandska premierka Jacinda Ardern pa je poudarila: »Bil je legenda, tukaj in po celem svetu. Naše misli so z njegovo ženo Miki in z družino.«Oglasil se je tudi minister za šport Grant Robertson z besedami: »Sir Peter je bil prepoznan za največjega novozelandskega športnika vseh časov. Bil je svetovni razred, odločen, nepopustljiv, a tudi skromen. Vedno se je imel za ponosnega Novozelandca in so ga imele rade in občudovale generacije Novozelandcev.«