Umrl trikratni olimpijski prvak in prvi, ki mu je uspelo ponoviti podvig Jesseja Owensa

V 85. letu starosti je v Združenih državah Amerike umrl trikratni dobitnik olimpijske medalje Bobby Joe Morrow. Nekdanji odlični atlet je v Teksasu umrl naravne smrti.



Morrow je na OI v Melbournu leta 1956 za ameriško reprezentanco osvojil tri zlate medalje, in sicer v teku na 100 in 200 metrov ter v štafetni sprinterski preizkušnji. Takrat je postal prvi atlet, ki mu je uspelo osvojiti tako imenovani šprinterski trojček po rojaku Jesseju Owensu v Berlinu leta 1936. Kasneje sta ta dosežek ponovila še Carl Lewis in Usain Bolt.



Morrow se je sicer upokojil leta 1958, leta 1960 pa se je vrnil v atletiko, a se ni uvrstil v ameriško olimpijsko ekipo za igre v Rimu istega leta. Po nekdanjem atletu je sicer poimenovan štadion šolskega kompleksa v San Benitu v Teksasu, kjer so svojcem izrazili sožalje ob smrti trikratnega olimpijskega prvaka.