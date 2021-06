Umrla legendarna atletinja Vera Nikolić

Nekdanja svetovna in evropska rekorderka na 800 mje konec januarja utrpela možgansko kap, kot poroča Tanjug, pa je bila nato v slabem zdravstvenem stanju v umetni komi v bolnišnici v Beogradu.Nikolićeva se je rodila leta 1948 v vasi Grabovac pri Despotovcu in je bila članica kluba Morava iz Ćuprije. Pri 16 letih se je uvrstila v jugoslovansko reprezentanco in kmalu zatem osvojila naslov balkanske prvakinje.Evropska prvakinja je postala leta 1966 v Budimpešti in še pet let pozneje v Helsinkih. Z evropskih prvenstev ima tudi bron. Leta 1972 je bila na olimpijskih igrah peta.Svetovni rekord v teku na 800 m je držala tri leta, od leta 1968 do 1971. Večkrat je prejela nagrado za najboljšo športnico takratne Jugoslavije.