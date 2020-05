»Uničevalec« se je rešil iz velike godlje in nato upravičil svoj vzdevek

Ljubljana - Nizozemski borec Alistair Overeem, ki je bil pred leti tudi gost spektakla WFC v Ljubljani, si je izbojeval lepo darilo za 40. rojstni dan, ki ga praznuje danes. V glavnem obračunu prireditve mešanih borilnih športov UFC v Jacksonvillu na Floridi je namreč s tehničnim nokavtom prisilil k vdaji ameriškega težkokategornika Walta Harrisa (13 zmag, 13 s k. o., 8 porazov) in slavil že 46. profesionalno zmago, 41. predčasno (v statistiki ima tudi 18 porazov).



Potem ko je preživel težke trenutke v uvodni rundi, je »Uničevalec« v drugi presenetil 36-letnika iz Alabame z visokim nožnim udarcem, s katerim je tekmeca zrušil na tla, kjer je z ročnimi udarci dokončal svoje delo. Ko si je Harris, ki se je boril prvič po družinski tragediji (njegovo pastorko Aniah Blanchard so oktobra lani kruto umorili – op. p.) spet za silo opomogel, je pokleknil k njemu in mu namenil nekaj besed spodbude. Med drugim mu je tudi ponudil, da bi v prihodnje trenirala skupaj.



Ko so nato Overeema vprašali, kako se je bilo boriti z Waltom, s katerim se sicer dobro razume, je odgovoril, da med dvobojem odmisli vse skupaj in da takrat čustva na stran. »To je pač šport, igra, služba,« je odvrnil 40-letni Nizozemec, ki je priznal, da je bil v prvi rundi sem bil res v težavah. »Harris, ki je zelo hiter in močan, me je dobro zadel in spravil na tla, tako da sem bil v tistih trenutkih zares v veliki godlji. Na srečo sem se rešil iz nje in nato dvoboj odločil v svojo korist,« je odleglo Overeemu, potem ko je dobil novo potrditev, da je še vedno sposoben osvojiti šampionski pas, kar je njegov veliki cilj.