FOTO:Upa, da se mu hrvaški šampion ne bo več dolgo izogibal

Ljubljana – Kdor je pričakoval, da bo imel Uroš Jurišič ob svoji premieri na borilnem spektaklu ameriškega združenja Bellator težave, ker sta od njegovega zadnjega dvoboja minili že skoraj dve leti, se je zelo motil. Slovenski as je v Milanu navdušil vse po vrsti in za spektakularno četrtkovo predstavo, s katero je prepričljivo premagal angleškega tekmeca Walterja Gahadzo, še včeraj prejemal čestitke.Jurišič bi si težko zamislil boljši ognjeni krst na Bellatorju, ki v svetu mešanih borilnih športov (MMA), v katerih so dovoljeni tako rekoč vsi prijemi, meti in udarci, velja za drugo ali tretjo največjo organizacijo ...