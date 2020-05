FOTO:Upogibi kolen v leži na hrbtu z uporabo drsnikov

Ena vaja na dan: Akcija Fakultete za šport in Dela

V obdobju vsesplošnega spoprijemanja s koronavirusom ni pomembna le samoizolacija, veliko šteje tudi ustrezna telesna pripravljenost, ki lahko pomaga posamezniku v boju z neugodnim izzivom. V medijski hiši Delo začenjamo akcijo Ena vaja na dan, s katero bomo v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani pomagali vsem, ki želijo izboljšati telesno pripravljenost s pravilno vadbo v domačem okolju. Strokovnjaki z različnih področij športa so pripravili vaje, ki so primerne za vse, saj premorejo različno zahtevne stopnje intenzivnosti in napora. Akcija Ena vaja na dan bo vsak ponedeljek in petek domovala v časopisu Delo in na spletni strani Delo.si

Vaja 1

Vaja 1.1. FOTO: Darjan Spudić

Vaja 1.2. FOTO: Darjan Spudić



Vaja 2

Vaja 2.1. FOTO: Darjan Spudić

Vaja 2.2. FOTO: Darjan Spudić



Vaja 3

Vaja 3.1. FOTO: Darjan Spudić

Vaja 3.2. FOTO: Darjan Spudić



Nasvet

Vsak ponedeljek in petek v sodelovanju s Fakulteto za šport univerze v Ljubljani .



Maja Dolenc prof. dr., prof. športne vzgoje

Darjan Spudić asistent, mag. kineziologije

Janez Vodičar doc. dr., prof. športne vzgoje

V leži na hrbtu so noge v kolenih skrčene pod kotom 90°, pete imate na drsnikih (namesto drsnikov lahko uporabite papirnate krožnike, oziroma ste v nogavicah), roke so ob telesu. Izmenično iztegujete (ne do popolne iztegnitve) in upogibate kolena, s tem da močneje pritiskate s petami ob tla. Vajo morate občutiti kot srednje naporno, kar predstavlja 14. stopnjo po Borgovi lestvici. Če je vaja prelahka, torej če z lahkoto naredite 10 ponovitev, izberete naslednjo vajo.Vajo otežite s tem, da dvignete boke, ob tem pa morate amplitudo gibanja zmanjšati. To pomeni, da kolena iztegujete (od kota 90°) in upogibate le na razdalji približno 20 cm. Če vam je tudi ta vaja prelahka, in bi napor med izvajanjem vaje ocenili kot nizek, torej nižji od 12. stopnje po Borgovi lestvici, potem izberete naslednjo vajo.V najtežji različici vaje izvedete gibanje v večji amplitudi. Kolena iztegujete skoraj do popolne iztegnitve, nato sledi upogib do kota 90° v kolenih. Trup je stabilen, v predelu trupa in kolkov se ne smete sukati. Tal se z zadnjico ne dotikate.Ko izberete pravo težavnost vaje, naredite 3 nize po 10 ponovitev vaje. Iztegovanje kolen naj traja 2 sekundi, upogib pa 1 sekundo.