Upor obrodil sadove, v New Yorku igralcem 100 milijonov

Štirje največji teniški turnirji v Melbournu, Parizu, Wimbledonu in New Yorku so po skoraj letu in pol spora z najboljšimi igralci naredili pomemben korak proti kompromisu. Grand slami so se dogovorili o ustanovitvi posebnega sveta igralcev, ki bo zagotovil večji vpliv pri odločanju, v ozadju pa ostaja predvsem spor glede razdelitve denarja.

Po poročanju britanskega Guardiana bi lahko ustanovitev sveta uradno potrdili že ob objavi nagradnega sklada letošnjega OP ZDA. Ta naj bi prvič v zgodovini presegel 100 milijonov dolarjev oziroma približno 85 milijonov evrov. Lani so v New Yorku med igralce razdelili 90 milijonov dolarjev.

Vodilni igralci in igralke, med njimi Jannik Sinner in Aryna Sabalenka, že dlje časa zahtevajo večji delež prihodkov na vseh štirih turnirjih za grand slam. Želijo si tudi več sredstev za dobrobit igralcev ter predvsem konkretnejšo vlogo pri sprejemanju odločitev. Jedro spora je denar. Igralci zahtevajo, da bi grand slami za nagradne sklade namenili 22 odstotkov svojih prihodkov, podobno kot drugi turnirji ATP in WTA. Wimbledon je denimo letos razdelill 64,2 milijona funtov nagrad, kar naj bi predstavljalo le približno 14,4 odstotka njegovih prihodkov.

Wimbledon je najbolj prestižen, v ZDA pa igralci zaslužijo največ denarja. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Zdaj je pritisk predvsem na ameriški zvezi USTA, ki jo vodi nekdanji prvi mož Tennis Australia Craig Tiley. OP ZDA se bo začelo 30. avgusta, igralci pa naj bi bili pripravljeni znova bojkotirati del medijskih obveznosti, če z višino nagradnega sklada ne bodo zadovoljni.

Pomembne bodo tudi podrobnosti novega sveta igralcev. Po navedbah vira, vključenega v pogajanja, igralci zahtevajo pravico do odločanja o tem, kdo jih bo zastopal, kako bodo predstavniki izbrani in koliko dejanskega vpliva bodo imeli. ATP in WTA že imata sveta igralcev, katerih člane igralci izvolijo za določena mandatna obdobja.