Ura igre za odbojkarske učbenike, Slovencem se mudi v Milano

V slovenskem taboru se pred balkanskim dvobojem s Srbi niso branili vloge favorita, jasno je, da ima Fabio Soli v tem trenutku na voljo močnejšo in izkušenejšo zasedbo od predhodnika na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja. Smelim napovedim so hitro sledila opozorila o potrebni popolni zbranosti, ki so se izkazala za nepotrebna: Slovenija je s silovito, atomsko odbojko povsem razorožila Srbe in se s 3:0 zanesljivo prebila v četrtfinale, kjer jo čaka reprezentanca Belgije.

Veliko ugibanj je bilo, kako se bo po letu in pol odsotnosti Klemen Čebulj ujel s soigralci. Uroš Planinšič ni odlašal, že v prvi akciji je zaposlil 34-letnega zvezdnika, ki je pred tekmo s Srbi okrepil Slovence, in po uspešni točki so se slovenski odbojkarji sprostili. Hitro je bilo jasno, kaj vse prinaša v igro Čebulj – pritisk s servisa, zanesljivost na sprejemu in višino v bloku, ki je bil tokrat pomembno orožje slovenske reprezentance.

Nik Mujanović se je razigral v tretjem nizu, tekmo je končal pri 14 točkah. Foto CEV

V prvi uri so prikazali atomsko odbojko, po Srbih je deževalo z vseh strani. Jan Kozamernik je odigral tekmo prvenstva, tudi Alen Pajenk mu je sledil in čeprav Nik Mujanović in Rok Možič nista bila prav zares razigrana, je bil pogled na semafor fantastičen: 25:14, 25:13.

Cretu je poizkušal vse, vpil je na varovance, da igrajo kot otroci in vendarle mu je z nekaj menjavami uspelo prebuditi moštvo, ki je v tretjem nizu pokazalo dostojen odpor Slovencev. Prvič na tekmi so Srbi izenačili in nato tudi povedli. Slovenci so imeli odgovor, bolj ko se je niz bližal koncu, bolje so igrali Solijevi varovanci, ki niso želeli dovoliti nikakršnega presenečenja. Tretji niz je potekal po notah Mujanovića, ki je dobil dve žogi na enojni blok in se razigral, nato pa v končnici zaključil še nekaj težkih žog in Slovenija je s 3:0 (25:22 v tretjem nizu) srečanje odločila v svoj prid.

Jan Kozamernik je odigral tekmo prvenstva. Foto CEV

»Pričakovali smo težko tekmo, v tretjem nizu smo videli, kako nevarni so lahko. Veseli smo, da smo zmagali s 3:0 in prihranili nekaj energije, želeli smo rasti iz tekme v tekmo in to nam tudi uspeva. Videli smo delček tekme z Belgijo, imajo nekaj izvrstnih igralcev, a se zavedamo, da imamo dovolj kakovosti za zmago,« je v prvi izjavi za prireditelje ocenil Kozamernik.

Slovenski reprezentanci se mudi na ekspresni vlak iz Piemonta v Lombardijo, a vsaj še dva dni ostajajo v Torinu. V sredo jih čaka četrtfinalni dvoboj z vsekakor premagljivo Belgijo, v katerem bodo potrjevali vozovnico za zaključni turnir v Milanu in dve priložnosti, da se znova okitijo z odličjem na prvenstvu najboljših stare celine.