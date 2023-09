Urnaut brez Kubiaka, a vseeno bo spor

V nadaljevanju preberite:

Slovenski odbojkarji se bodo v polfinalu evropskega prvenstva v rimski dvorani PalaLottomatica jutri ob 18. uri pomerili s staro znanko Poljsko. Potem, ko so kapetan Tine Urnaut in soigralci v četrtfinalu v Varni s 3:1 odpravili Ukrajino, je poljska izbrana vrsta v po kakovosti vrhunski in dramatični tekmi prav tako s 3:1 (-28, 15, 34, 17) v Bariju na kolena spravila Srbijo. V slovenskem in poljskem odbojkarskem taboru za kosilo servirajo same »prismojene« jedi. Klemen Čebulj, Tine Urnaut in Aleksander Śliwka namreč v napadu na mreži tako »kuhajo«, da jedi za nasprotnike niso več užitne. Slovencem je v lovu na težko pričakovano zlato, po treh srebrnih starocelinskih odličjih, Poljska seveda premagljiv nasprotnik, zgodovina medsebojnih dvobojev je dolga.