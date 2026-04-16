Urnaut predstavil junijski spektakel za Botrstvo v športu, karte že v prodaji

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je letos ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu. Na lanski prireditvi Olimpijskega komiteja Slovenije je dobrodelno palico prevzel iz rok športne plezalke Janje Garnbret. Zdaj s sodelavci v Tivoliju 1. junija pripravlja poseben odbojkarski spektakel.

Urnaut je zbrane na predstavitvi dogodka pričakal na sobnem kolesu, saj je pred tem sodeloval na 20. dobrodelnem kolesarskem maratonu Marka Baloha, ki v Ljubljani poteka med 10. in 22. uro. Kot so sporočili, gredo tudi vsa sredstva Balohove prireditve projektu Botrstvo v športu. Ob jubilejni izvedbi bo družba BTC končnemu izkupičku dodala še 5000 evrov.

»Šport povezuje Slovence, ki smo vedno pripravljeni stopiti skupaj, ko gre za dobrodelnost. Vrednote olimpizma so tudi povezovanje, sodelovanje, prijateljstvo, odličnost in spoštovanje, zato podpiramo izjemno akcijo, ki se je začela že leta 2015. V zadnjih petih, šestih letih smo razdelili 877 štipendij, ki gredo blizu 800.000 evrov,« je med drugim povedal predsednik OKS Franjo Bobinac in že napovedal tudi naslednjo gala prireditev, ki bo 19. oktobra, ko bo tudi natančno znano, koliko sredstev so zbrali s pomočjo Urnauta in kdo bo njegov naslednik.

Ob projektu je Urnaut dobil tudi svojo resnično pravljico izpod peresa Primoža Suhodolčana in ilustratorja Mateja de Cecca z naslovom Tine in Pikasa oziroma Skrivnost letečih sanj.

Ob projektu je Urnaut dobil tudi svojo resnično pravljico izpod peresa Primoža Suhodolčana. FOTO: Ales Fevžer Astera

Dan D za odbojkarski spektakel pa je ponedeljek, 1. junij, ko bo najprej na sporedu tekma mladih talentov slovenske odbojke (16.00) po izboru Urnauta in krovne zveze, ob 18.45 se bodo v revialni tekmi zvezd med seboj pomerili znani Slovenci, med njimi so nastop potrdili slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, skakalec Anže Lanišek, pevec Bojan Cvjetićanin, medijska osebnost Lado Bizovičar in drugi. Kapetana zvezdniških ekip bosta člana zlate generacije Dejan Vinčić in Mitja Gasparini.

Vrhunec večera pa bo z neposrednim prenosom na TV Slovenija ob 20.30, ko se bosta na zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone lige narodov pomerili moški reprezentanci Slovenije in Srbije.

Vstopnice so prek spletne strani Eventima na voljo od 19 do 29 evrov, ves izkupiček pa bo šel za pomoč mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij.