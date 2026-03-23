Urnaut se že veseli finala pred finalom

Odbojkarje ACH Volleyja čaka v sredo prva tekma polfinala pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV). Ljubljančani bodo gostovali v Piacenzi, kjer si bodo poskušali priigrati čim bolj ugoden izid. O preboju v finale bo nato odločal povratni dvoboj v Tivoliju.

Po mnenju kapetana ljubljanske ekipe Tineta Urnauta so igralci Piacenze veliki favoriti, ne le v obračunu z Ljubljančani, ampak tudi v celotnem tekmovanju. »Glede na drugi polfinalni par (Greenyard Maaseik – Lüneburg) bi lahko rekli, da je naš dvoboj s Piacenzo finale pred finalom. Italijani imajo zelo kakovostno ekipo, ki igra odlično tudi v končnici državnega prvenstva. Lahko, da bo njena dolga serija z Modeno povzročila nekaj utrujenosti, lahko pa jim bo koristila, ker so neprestano v igralnem ritmu. Vsekakor pa jim prepuščamo vlogo favorita,« ima visoko mnenje o tekmecu Urnaut, ki obljublja boj za vsako žogo in si kljub vsemu obeta ugoden rezultat.

»Resda imajo nekaj težav s poškodbami, a so v odlični formi. Za njimi je odlična sezona. Imajo kakovostne igralce, toda tudi mi jih imamo. Vsekakor odhajamo v Piacenzo po ugoden rezultat, v vsakem primeru pa bo odločala povratna tekma, ki bo pri nas. To je zagotovo naša prednost, še posebej če bo Tivoli poln. Že s samo uvrstitvijo v polfinale smo naredili veliko stvar, a to ne pomeni, da smo se s tem zadovoljili,« je še dejal izkušeni sprejemalec slovenskih prvakov.

Kolaković pozorno spremlja Italijane

Trener Ljubljančanov Igor Kolaković pozorno spremlja zadnje predstave Piacenze. V četrtfinalu italijanskega prvenstva, v katerem se meri s favorizirano Modeno, je trenutno izid 2:2, vse tekme pa so bile izenačene in dramatične. »Za nas je vsekakor čast, da se bomo merili s tako kakovostno ekipo. A v Italijo bomo vseeno odpotovali s svojimi upanji in sanjami. V polfinalu si želimo zmagati, zavedamo se, da bo težko, vemo, kakšne ambicije in kakovost ima Piacenza,« se ne vdaja črnogorski strokovnjak, ki opozarja predvsem na servis italijanske ekipe in agresivnost v napadu.

»Pri tem bi izpostavil Turka Ramazana Efeja Mandiracija, ki je letos v italijanskem prvenstvu eksplodiral, Kubanca Joseja Gutierreza in Roberlandyja Simona ter podajalca Paola Porra. Vsi so res agresivni, zelo težko je igrati proti njim. Niso pa tako dobri na sprejemu, kjer bomo iskali svoje priložnosti, čeprav nismo ravno ekipa, ki bi blestela s servisi. Če bomo potrpežljivi in borbeni, je vse mogoče,« je ocenil Kolaković.