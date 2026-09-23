Uroš Mohorič, OKS: Potrebujemo več športne vadbe od vrtca do fakultete

Ob dnevu slovenskega športa je generalni sekretar OKS-ZŠZ predstavil razmere in ključne izzive v panogi.
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Dan slovenskega športa je ena izmed najodmevnejših promocij zdravega življenjskega sloga in vrhunskih športnih dosežkov. FOTO: Jure Eržen
Ob dnevu slovenskega športa je Uroš Mohorič, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), opozoril na vse večjo finančno nedostopnost športa otrokom, slabšanje gibalnih sposobnosti mladih in pomanjkanje sredstev za športne programe. Na področju vrhunskega športa je pogled že usmerjen proti olimpijskim igram v Los Angelesu leta 2028.
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