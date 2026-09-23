Uroš Mohorič, OKS: Potrebujemo več športne vadbe od vrtca do fakultete

Ob dnevu slovenskega športa je Uroš Mohorič, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), opozoril na vse večjo finančno nedostopnost športa otrokom, slabšanje gibalnih sposobnosti mladih in pomanjkanje sredstev za športne programe. Na področju vrhunskega športa je pogled že usmerjen proti olimpijskim igram v Los Angelesu leta 2028. V 70 krajih bodo danes zaznamovali dan slovenskega športa. Podatki iz športnovzgojnega kartona vzbujajo skrb. Čedalje več prijav zlorab. Danes bo glavno dogajanje v Kamniku, pridružilo se mu bo še okoli 70 lokalnih okolij po Sloveniji. V akciji Nabiramo kilometre bodo udeleženci hodili, tekli, kolesarili in se drugače gibali na lasten pogon ter seštevali kilometre. »Cilj in želja sta, da bi dogodke nekoliko ...