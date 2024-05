Urška Žolnir Jugovar: Nekateri so se spustili na zelo nizko raven

V nadaljevanju preberite:

Kaj je Urška Žolnir Jugovar, ki je v judu osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo, v daljšem pogovoru za Delo povedala o svojih zadolžitvah, ki jih je imela na nedavnem prvenstvu stare celine v Zagrebu, kako je videla tamkajšnja podviga Kaje Kajzer in Andreje Leški, kakšna je njena vloga pri Evropski judoistični zvezi (EJU) in Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS), kaj je dejala o svojem nekdanjem trenerju Marjanu Fabjanu, zakaj je ne skrbi za prihodnost slovenskega juda, kako ocenjuje možnosti naših judoistk na poletnih olimpijskih igrah, kaj pogreša v moški reprezentanci, kako gleda na mlade tekmovalke Kajo Schuster, Leilo Mazouzi in Niko Tomc, ki že opozarjajo nase, kako je doživela lanske volitve za generalnega sekretarja Judo zveze Slovenije (JZS), na katerih je tudi sama kandidirala, kaj so ji predlagali, kako komentira bližnje volitve za predsednika JZS, kakšno mnenje ima olimpijska prvakinja iz Londona 2012 o obeh kandidatih za prvega moža Bogdanu Gabrovcu in Petru Sevniku, kaj pripravljata s Tino Trstenjak ...