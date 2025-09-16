Usain Bolt zadihan na stopnicah, našel si je nov konjiček

Čeprav že skoraj desetletje ne tekmuje, je najhitrejši človek na planetu Usain Bolt eden glavnih zvezdnikov svetovnega prvenstva v atletiki v Tokiu. V pogovoru za Guardian je med drugim razkril, da ostane brez sape, kadar se vzpenja po stopnicah, in da se kratkočasi s sestavljanjem – lego kock.

Jamajška strela, kot so ga klicali zaradi svojstvenega načina proslavljanja zmag, je osvojil osem olimpijskih zlatih kolajn in 11 naslovov svetovnega prvaka. Pri 39 letih še vedno drži tri svetovne rekorde, vključno s svojim znamenitim tekom na 100 metrov s časom 9,58 sekunde na SP v Berlinu leta 2009. Prav tako je lastnik rekordov na 200 metrov (19,19) in s štafeto 4 x 100 m (36,84.).

Usain Bolt je posebni gost na SP v Tokiu. FOTO: Kim Kyung-hoon /Reuters

Bleščečo kariero je končal leta 2017, zadnje leto pa se spopada s posledicami strgane ahilove tetive. »Zdaj večinoma vadim v fitnesu. Nisem navdušen nad tem. Mislim, da bom moral po daljšem premoru spet začeti teči. Ker ko grem po stopnicah navzgor, mi zmanjka sape. Ko se bom tega znova resno lotil, bom verjetno moral preteči nekaj krogov samo zato, da bom uredil dihanje,« je razkril Bolt.

Kljub napredku v treningu, prehrani in tehnologiji se mu nihče ni niti približal. Ko so ga vprašali, zakaj ta generacija sprinterjev ni tako hitra kot njegova, je odgovoril: »Preprosto smo bili bolj nadarjeni. To je vse, kar lahko rečem. Seveda se to kaže pri moških. Pri ženskah je drugače. One tečejo hitreje in hitreje. Torej mora biti stvar nadarjenosti.«

Usain Bolt je še vedno eden najbolj prepoznavnih obrazov atletike. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Bolt je po upokojitvi prenehal spremljati atletiko, vendar je ta mesec odpotoval v Tokio, da bi si ogledal, kako sta Melissa Jefferson-Wooden in Oblique Seville osvojila zlato. Seville je zmagal s časom 9,77.

Ritem Boltovega nekoč razuzdanega življenja se je v veliki meri umiril zaradi njegovih treh otrok: petletne Olympie Lightening in dveletnih dvojčkov Lea in Sainta. Očetovstva ne bi zamenjal za nič na svetu, deloma tudi zato, ker je zaradi njega odkril strast do lego kock ...

Tudi na OI 2016 v Riu je bil nepremagljiv. FOTO: Lucy Nicholson /Reuters

»Običajno se zbudim ravno pravočasno, da pospremim otroke v vrtec. Potem je odvisno od tega, kaj moram početi. Če nimam ničesar, se samo sproščam. Včasih telovadim, če sem dobre volje. Sicer pa gledam kakšne serije in se sproščam, dokler se otroci ne vrnejo domov. Takrat najraje sestavljamo lego kocke, to mi je zdaj zelo všeč.«