Usain Bolt okužen s koronavirusom

Kingston - Nekdanji jamajški atletski superzvezdnik Usain Bolt je potrdil, da je po na testiranju zaradi novega koronavirusa v karanteni. V videu na twitterju je svetovni rekorder na 100, 200 in 4 X 100 m ter osemkratni olimpijski zmagovalec dejal, da ne kaže simptomov, vsem, ki so bili v stiku z njim, pa je svetoval previdnost.



»Testiranje sem opravil v soboto, ker bi moral službeno iz Jamajke. Skušam biti odgovoren in zato bom ostal tu in na varnem,« je dejal Bolt, ki pa ni potrdil, da je dobil izide testiranja. Objava pozitivnega primera, o katerem so nekaj ur prej pisali jamajški mediji, se je zgodila le tri dni po praznovanju 34. rojstnega dne enajstkratnega svetovnega prvaka. »Nimam simptomov, kljub temu grem v karanteno in bom počakal, kakšni so protokoli in navodila ministrstva za zdravje v primeru pozitivnih testov. V tem času pa bom poklical prijatelje, ki so bili z mano v stiku, da naj ostanejo varni, da se izolirajo in vzamejo to tako, kot je,« je še povedal Bolt.



Rojstni dan je praznoval 21. avgusta na veliki zabavi presenečenja na domači Jamajki, na kateri je bilo po poročanju medijev precej znanih imen, iz športa denimo angleški nogometni zvezdnik Raheem Sterling iz Manchester Cityja in napadalec Bayerja iz Leverkusna Leon Bailey. Bolt je zadnjič tekmoval leta 2017 na svetovnem prvenstvu v Londonu, potem se je neuspešno posvetil nogometu. Maja letos je z življenjsko sopotnico Kasi Bennet povil prvorojenko, ki nosi ime Olympia Lightning Bolt.