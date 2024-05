Usik spravil Tysona na rob nokavta in se z zlatimi črkami vpisal v zgodovino

Boks ima novega absolutnega profesionalnega svetovnega prvaka v težki kategoriji. Po dolgih 25 letih! Ukrajinski heroj Oleksandr Usik (22 zmag, 14 z nokavtom) je šampionskim pasovom združenj WBA, WBO in IBF dodal še naziv najboljšega na svetu po različici WBC, potem ko je na spektaklu v Riadu z deljeno sodniško odločitvijo z 2:1 v svojo korist odločil vrhunski dvoboj proti britanskemu zvezdniku Tysonu Furyju¨(34 zmag, 24 z nokavtom, 1 neodločen izid, 1 poraz).

»Zahvalil bi se rad ekipi, bogu, družini, domovini – slava Ukrajini!« je po izjemni predstavi zavpil Usik, ki je jeziček na tehtnici na svojo stran prevesil v deveti rundi, v kateri je Furyja spravil na rob nokavta. Z več zaporednimi natančnimi udarci je tekmecu dodobra zamajal tla pod nogami in slednjič so vrvi rešile »Ciganskega kralja« pred tem, da ni zletel iz ringa. Med težkokategornika je skočil sodnik Mark Nelson in začel šteti 35-letnemu Britancu, ki si je kmalu po nadaljevanju vidno oddahnil, ko je zaslišal gong.

V deveti rundi je Oleksandr Usik (levo) spravil Tysona Furyja na rob nokavta. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Med odmorom si je Tyson, ki je ime dobil po legendarnem Američanu Miku Tysonu, toliko opomogel, da je »preživel« deseto rundo, v zadnjih dveh pa je s posamičnimi napadi poskušal nadomestiti zaostanek, kar pa mu – po mnenju večine gledalcev in točkovalcev – ni uspelo. Med sodniki sta Usiku zmago pripisala Španec Manuel Oliver Palomo (115:112) in Američan Mike Fitzgerald (114:113), za Furyja je bil zgolj Kanadčan Craig Metcalfe (113:114).

Tyson Fury je poskušal na različne načine vreči iz tira Oleksandra Usika. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

»Hvala Jezusu Kristusu! To je bil odličen dvoboj, Oleksandr pa je bil fantastičen. Kljub temu menim, da sem zmagal jaz, vendar pa se ne bom pritoževal nad odločitvijo in ne bom iskal izgovorov. Vrnil se bom – v pogodbi imam klavzulo za povratni obračun in oktobra se spet vidimo!« je po prvem profesionalnem porazu povedal Fury, ki je začel v osmi rundi krvaveti iz nosu. Pobudo v ringu je imel zlasti med četrto in sedmo rundo, ko je s pridom izkoriščal prednost svoje višine in ukrajinskemu šampionu zadal več udarcev, s katerimi mu je ob koncu šeste runde povzročil manjšo rano nad desnim očesom.

Oleksandr Usik je zmago posvetil tudi rojakom, ki branijo Ukrajino pred ruskimi agresorji. FOTO: Fayez Nureldine/AFP

Vendar pa Usika to ni vrglo iz tira. Prav nasprotno; zdelo se je, da ga je še dodatno podžgalo. To je bil njegov večer. »To je bil čudovit dan. Sploh ne vem, kaj naj še rečem, brez besed sem,« je najodmevnejšo zmago, za katero bo prejel okrog 30 milijonov evrov, komentiral 37-letni Ukrajinec in na vprašanje glede povratnega obračuna s Furyjem, ki mu bo na bančni račun pljusknilo več kot 100 milijonov evrov, odvrnil: »Seveda sem pripravljen na revanšo, toda v tem trenutku ne razmišljam o njej. Zdaj imam pred očmi zgolj počitek,« je še dejal Usik, prvi absolutni svetovni prvak v kraljevski kategoriji po letu 1999, ko si je ta naziv lastil Lennox Lewis.

Oleksandr Usik je večkrat dobro zadel Tysona Furyja. FOTO: Fayez Nureldine/AFP

Nekdanji sloviti britanski težkokategornik, ki si je od blizu ogledal dvoboj, je zaploskal svojemu nasledniku – kakor tudi številni gledalci v nabito polni areni Kingdom, v kateri je bilo v prvih vrstah opaziti tudi Cristiana Ronalda, Vladimirija Klička, Anthonyja Joshuo in mnoga druga zveneča imena ...