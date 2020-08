Uspeha vesel zato, ker je hčerki pokazal, da se trdo delo izplača

6

obračunov za naslov svetovnega prvaka združenja UFC je v svojo korist že odločil Stipe Miočić, največ med vsemi težkokategorniki.

Na levo oko ni videl ničesar

Stipe Miočić (desno) je še drugič zapored premagal Daniela Cormierja. FOTO: Joe Scarnici/AFP

Ljubljana – Ameriški zvezdnik(20 zmag, 15 z nokavtom, 3 porazi), čigar starša prihajata s Hrvaške, je včeraj v lasvegaški areni Apex le še potrdil, da je v kraljevski kategoriji št. 1 na svetu. V razburljivem obračunu, ki je pred televizijske zaslone prikoval ogromno radovednežev (med številnimi zvenečimi imeni tudi košarkarskega asain filmskega zvezdnika), je namreč prepričljivo po točkah z 49:46, 48:47 in 49:46 premagal večnega tekmeca(22 zmag, 15 s k. o., 3 porazi).Na ta način je 37-letni poklicni gasilec iz Euclida v Ohiu sebi v prid odločil še drugi zaporedni medsebojni dvoboj in zasluženo dobil trilogijo najboljših borcev v kraljevski kategoriji. Z zanesljivo zmago je ubranil šampionski pas združenja UFC in si prislužil tudi prestižni naziv najboljšega težkokategornika v zgodovini.»Cormier je pravi bojevnik. Bog naj ga blagoslovi, oktobra bo dobil otroka. Bog naj ga blagoslovi z zdravim dojenčkom in dolgim življenjem. Daniel je izjemen šampion in ambasador,« Miočić ni varčeval s pohvalami na račun svojega izzivalca, ki je po bolečem porazu ponovil, da bo zdaj sklenil svojo športno pot.Cormier je zmagovalcu športno segel v roke (»Stipe je odlično opravil nalogo, saj se je vseskozi zelo dobro branil.«), ni pa mogel mimo udarca, ki mu ga je stari-novi svetovni prvak med dvobojem zadal s prstom v levo oko. »Od takrat nanj nisem več ničesar videl. Pred menoj je bilo vse črno – popolna tema,« je potarnal 41-letni letni as iz Louisiane in v isti sapi pribil, da se seveda ni želel posloviti na takšen način.»Toda razpletlo se je, kakor se je pač razpletlo. A brez skrbi; tudi s tem se bom sprijaznil, kot sem se z mnogimi drugimi slabimi stvarmi, ki so se mi zgodile v preteklosti,« je še dejal Cormier, ki se bo lahko tolažil s čekom za najmanj 630.000 dolarjev, kolikor mu jih zagotavlja pogodba.Miočiću bo na bančni račun kapnilo vsaj 840.000 ameriških zelencev, vendar pa denar – kakor je že večkrat poudaril – pri njem nikakor ni na prvem mestu. »Uspeha sem najbolj vesel zaradi tega, ker sem hčerki pokazal, da se trdo delo izplača,« je skromno dejal najboljši težkokategornik v zgodovini MMA, ki je v svojo korist odločil največ obračunov za naslov prvaka v kraljevski kategoriji (6).Z mislimi je bil že pri vrnitvi k družini, v družbi katere bo pojutrišnjem praznoval svoj 38. rojstni dan, si privoščil nekaj tednov zasluženega oddiha, užival v življenju, nakar se bo začel spet počasi pripravljati za naslednji dvoboj. Kdaj se bo spet povzpel v kletko, še ni znano, ne ve se še niti, kdo bo njegov naslednji izzivalec, tekmecev, ki bi se mu radi postavili po robu, pa ima kar nekaj ...