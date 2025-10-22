Uspešen štart oranžnih zmajev v evropsko sezono

Odbojkarji moštva ACH Volley so uspešno odprli evropsko sezono. Na uvodni tekmi prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov so v Doetinchemu na Nizozemskem s 3:1 (20, -14, 24, 26) premagali igralce domačega kluba Orion Stars. Tako so si priigrali lepo prednost, ki jo bodo morali v skupno zmago spremeniti v Ljubljani.

Oranžni zmaji po pričakovanju niso imeli lahkega dela. Nizozemska ekipa, ki ima v svojih vrstah kar nekaj reprezentantov iz več držav, se je pokazala kot trd oreh, toda na koncu je vendarle morala priznati premoč kakovostnejši zasedbi iz Ljubljane. Slovenski prvaki še niso igrali v polni postavi, še naprej lahko od Tineta Urnauta pričakujejo le nasvete s klopi. Njegova spodbuda je soigralcem zagotovo pomagala v četrtem nizu, ki je bil že videti izgubljen, a so varovanci trenerja Igorja Kolakovića po zaostanku 15:20 vendarle uprizorili preobrat.

Najučinkovitejši igralec tekme je bil Tonček Štern, ki je zbral s 26 točk, Luka Marovt jih je dodal 14. Povratna tekma bo naslednji četrtek v Ljubljani.

Skupni zmagovalec dvoboja se bo v drugem krogu kvalifikacij pomeril z boljšim na obračunih med Strumico in Dinamom Bukarešto. Prvo tekmo v Severni Makedoniji so gladko dobili Romuni.