V Avstriji množična testiranja pred nedeljsko dirko formule 1

Organizatorji uvodne dirke letošnjega svetovnega prvenstva F1 v avstrijskem Spielbergu, ta bo naslednjo nedeljo, 5. julija, so med turističnimi delavci opravili že več kot 600 testov na novi koronavirus in vmes ni bilo nobenega pozitivnega. To je dejal Manuel Macher, direktor turističnega združenja v Spielbergu.

Tekmi 5. in 12. julija za zaprtimi vrati

Zadnja dva tedna so Avstrijci intenzivno in redno testirali hotelske uslužbence. Zaposleni se sicer sami odločijo, ali bodo šli na testiranje, na katerega se je registriralo skoraj 400 zaposlenih iz več podjetij. Testiranje, ki poteka iz avta in traja zgolj nekaj minut, je zavrnila zgolj peščica, je pojasnil Macher.



V času prvih dveh tekem sezone v Spielbergu bodo izvedli med 10.000 in 12.000 testov. Sezona elitnega avtomobilističnega športa se bo po skoraj štirimesečni preložitvi lahko namreč začela le ob upoštevanju natančnih higienskih ukrepov. Tekmi 5. in 12. julija bosta sicer potekali za zaprtimi vrati.