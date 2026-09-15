V avtomobilskem mestu je slovenski ferrari naletel na oviro

Slovenski odbojkarji so v Modeni dobili prvi resen opomin. Zmagi proti Slovaški in Švedski sta prikrili težave, ki jih je Grčija neusmiljeno razgalila, predvsem neučinkovit začetni udarec in pomanjkanje pravega tekmovalnega ritma. Po dolgem reprezentančnem poletju Slovenija še vedno išče igro, s katero je v preteklih letih osvajala evropska odličja.

Poraz še zdaleč ni usoden. Sistem evropskega prvenstva dopušča spodrsljaje, podobne so si privoščili tudi nekateri tekmeci, slovenska reprezentanca pa je v preteklosti že dokazala, da zna po slabem večeru pokazati povsem drugačen obraz. Bolj kot rezultat proti Grčiji skrbi način, kako je Slovenija izgubila, opozorilni strel pa je bil dovolj glasen, da ga v slačilnici niso mogli preslišati.