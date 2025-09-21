V Berlinu je padla najhitrejša znamka leta 2025

Kenijec Sabastian Sawe je zmagovalec berlinskega maratona, enega od šestih največjih tekov na dobrih 42 km v sezoni. S časom 2:02:16 je postavil tudi najboljšo znamko leta in za 11 sekund izboljšal svoj čas iz Londona. V ženski konkurenci je bila v tesni odločitvi najhitrejša Kenijka Rosemary Wanjiru (2:21:05).

Sawe je bil po pisanju nemške tiskovne agencije dpa dolgo na poti proti rekordni znamki, ki jo je v Chicagu 2023 postavil tragično preminuli rojak Kalvin Kiptum.

FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Na poti proti najboljši znamki v zgodovini 2:00:35 pa so ga ustavile predvsem visoke temperature (že ob 9.15 je bilo 18 stopinj Celzija) in velika vlažnost (80-odstotna) ter tudi tek v osami, saj je že po 23 kilometrih Kenijec ostal sam na poti proti cilju.

"Bilo je težko, a sem se ustrezno pripravil. Dal sem vse od sebe in s tem sem lahko zadovoljen," je dejal 30-letni zmagovalec berlinskega maratona. "Užival sem v vzdušju. Bilo je dobro, a upam, da bo prihodnje leto še bolje," je še vrnitev v Berlin in na eno najhitrejših maratonskih prog napovedal Sawe.

Drugo mesto je z velikim zaostankom pripadlo Japoncu Akiri Akasakiju (2:06:15), tretji pa je bil Etiopijec Chimdessa Debele (2:06:57).

Rosemary Wanjiru ob prihodu v cilj. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

V ženski konkurenci so bile razlike manjše, časi pa precej počasnejši v primerjavi z najboljšimi znamkami. Slavila je Wanjiru s časom 2:21:05, kar je dobrih 11 minut več od rekordna rojakinje Ruth Chepngetich. Drugo mesto je zasedla Etiopijka Deru Dida s časom 2:21:08, tretja pa je bila s 24 sekundami zaostanka še ena Etiopijka Azmera Gebru.

Organizatorji so sicer sporočili, da se je maratona v nemški prestolnici udeležilo 55.146 tekačev in tekačic.