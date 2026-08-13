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Drugo

V Birminghamu bitka titanov v metu diska, Čeh opozarja na določene pasti

Slovenski šampion v metu diska na evropskem prvenstvu v Birminghamu nocoj v boj za novo kolajno. V polfinalu navdušil tudi Matic Ian Guček.
Kristjan Čeh bo nocoj v Birminghamu branil zlato kolajno iz Rima 2024. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Galerija
Kristjan Čeh bo nocoj v Birminghamu branil zlato kolajno iz Rima 2024. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Miha Šimnovec
13. 8. 2026 | 05:00
4:36
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Oči slovenskih ljubiteljev atletike in športa nasploh bodo nocoj uprte v Birmingham, kjer bo Kristjan Čeh v velikem finalu meta diska (z začetkom ob 21.45 po srednjeevropskem času) branil naslov evropskega prvaka izpred dveh let v Rimu. Toda pot do nove lovorike bo vse prej kot lahka, na kar je opozoril tudi 27-letni orjak iz Podvincev pri Ptuju.

Da lahko favoriti na papirju ostanejo tudi praznih rok, kakor je v torek zvečer boleče izkusila Tina Šutej, ki je povsem nepričakovano obstala že v kvalifikacijah skoka s palico, se je Čeh ...

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